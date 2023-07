12 series LGTBI del siglo XXI para celebrar el Orgullo 2023

Mientras el cine sigue reflejando la diversidad sexoafectiva a trompicones, no digamos ya cuando se trata del mainstream más palomitero, las series se han convertido en un hervidero de historias e identidades. ¿Es un tópico? Sí, pero también es cierto, y CINEMANÍA lo demuestra con esta lista que le da un toque seriéfilo al Orgullo LGTBI 2023.

Quienes se alzaron contra la policía en la revuelta de Stonewall o se manifestaron contra la Ley de Peligrosidad Social en España no podrían haberse imaginado un panorama en el que la TV rebosaría con historias como estas. Desde la ci-fi (con o sin cataclismos) a las comedias, pasando por dramas o historias testimoniales, tenemos relatos para todos los gustos.

'Please Like Me' (2013-2016, Netflix)

Si eres gay, feúcho y metepatas, aquí tienes un espejo en el que mirarte: sacándole partido a su propia biografía, y tras alcanzar la fama como monologuista en su Australia natal, Josh Thomas se marca cuatro temporadas de comedia agridulce sobre el siempre difícil arte de aprender a ser persona antes de cumplir los 30, aliñada con generosas cantidades de vergüenza ajena. Y, además, con una receta en cada capítulo. Y. G.

'Euphoria' (2019-..., HBO Max)

Más allá del récord de miembros viriles mostrados en un mismo plano o el carácter autobiográfico contra las adicciones de Sam Levinson, el remake de la serie israelí homónima de 2012 plasma la realidad de las personas transgénero, el amor sáfico o los autodenominados ‘heterocuriosos’, situando en el centro de esta historia a los personajes de Rue (Zendaya), Jules (Hunter Schafer) y Nathan (Jacob Elordi). M. A. R.

'Sex Education' (2019-..., Netflix)

Y entonces llegó Netflix para cargarse los tabúes en las series adolescentes y visibilizar temas como la bisexualidad, las personas no binarias y el vaginismo. Los chicos como Otis siguen enamorándose de chicas como Maeve mientras los Adams, Erics, Olas y Cals del mundo esperan a que alguien cuente sus historias como lo ha hecho esta serie a través de los dudosos consejos del hijo de una sexóloga. Ojalá una doctora Jean en cada escuela. E. R. A.

'The Last of Us' (2023-..., HBO Max)

¿La mejor adaptación de un videojuego? Ni idea. ¿La que más pataletas ha despertado? Desde luego. Y todo por señalar que, tras un apocalipsis zombie al revuelto de setas, la gente LGTBI no se desvanecerá por arte de magia. Ahí están para probarlo esos Nick Offerman y Murray Bartlett que saborean fresas en el tercer episodio, y sobre todo la entrañable, doliente e irreductible Ellie (Bella Ramsey). Tras haberla conocido, entender la última decisión de Joel (Pedro Pascal) es demasiado fácil. Y. G.

'It's A Sin' (2021, HBO Max)

Como antiguo showrunner de Doctor Who, Russell T. Davies sabe lo suyo de viajes en el tiempo. Ttras un vistazo al futuro en Years and Years, el hombre que pasó revista al presente del colectivo en Queer As Folk y la trilogía de Cucumber, Banana y Tofu regresa a los 80 para recrear una época que reemplazó el entusiasmo gay power por la el sida y el neoliberalismo. Rechazado por varias emisoras británicas, el show acabó convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de su año para Channel 4. Y. G.

'Heartstopper' (2022-..., Netflix)

Un “hola” en cada clase compartida, una carita sonriente dibujada con un boli y una eterna brisa de otoño fue suficiente para que nos enamorásemos de Charlie y Nick mientras ellos averiguaban lo que significaban el uno para el otro.

No existe lugar en el mundo en el que el descubrimiento de la propia sexualidad sea más intenso que en el instituto, sobre todo para un grupo de amigos que navegan entre lo que significa salir del armario en la era de las redes sociales, tener una relación queer y encontrar inesperadamente el amor en tu mejor amigo. La serie romántica LGTBI para adolescentes que estos necesitaban. E. R. A.

'Killing Eve' (2018-2022, HBO Max)

Hace ya tiempo que Sandra Oh dejó de ser la amiga de Meredith Grey para convertirse en la detective Eve. Por enésima vez, nos toca alabar a la diosa Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), en esta ocasión por adaptar la novela homónima de Luke Jennings sobre una asesina psicópata (Jodie Comer) y una agente del MI6 (Oh) obsesionadas la una con la otra. Que se note nuestra debilidad por los romances entre enemigas naturales. E. R. A.

'Podría destruirte' (2020, HBO Max)

Serie catártica para Michaela Coel, la creadora y protagonista de origen ghanés, que decidía alzar su voz para crear este manual contra depredadores y visibilizar así los diversos tipos de abusos sexuales, después de ser drogada y sufrir en sus propias carnes una violación. Una historia para la que contaba también con Kwame (Paapa Essiedu), un personaje homosexual que era blanco de los usuarios sádicos de la red social Grindr. M. A. R.

'Pose' (2018-2021, HBO Max, Disney+)

Los showrunners Ryan Murphy, Nelson Cragg y Silas Howard abordaban la escena ballroom neoyorquina de los años 80, en una serie histórica que contaba con un reparto de más de 50 actores LGTBI. Un vistazo a la lucha de los derechos del colectivo, especialmente de la comunidad trans, que está más presente que nunca después de las políticas discriminatorias que amenazan a EE UU con un retorno a su pasado más oscuro. M. A. R.

'Orange is the New Black' (2013-2019, Netflix)

Cuando aquello de “A Netflix original series” todavía era novedad, la plataforma se marcó un órdago con este show ambientado en una cárcel de mujeres. Más allá del bad romance entre Taylor Schilling y Laura Prepon, el cancaneo sáfico siempre fue tan habitual en la penitenciaría de Lichtfield como los abusos de los funcionarios, las privatizaciones de servicios esenciales y los ajustes de cuentas entre reclusas. Y. G.

'Veneno' (2020, HBO Max)

A medias retrato de Cristina Ortiz, a medias autobiografía de la guionista Valeria Vegas, esta serie de los inefables Ambrossi y Calvo no solo sirvió para llevarnos de vuelta a los años de Pepe Navarro y su Mississippi, o para reflexionar sobre la telebasura y sus celebridades de usar y tirar, sino también para tender puentes entre dos generaciones del colectivo trans y lanzar a actrices como Lola Rodríguez, Isabel Torres y Daniela Santiago. Y. G.

'Arcane' (2021-..., Netflix)

No mentíamos con lo de nuestra obsesión por los romances entre enemigas naturales y menos cuando la superviviente de la ciudad subterránea de Zaun llama “pastelito” a la policía de la ciudad elitista y progresista de Piltover. Que sí, que entramos en ella por la animación, pero ¡eh!, quién iba a decir que los campeones del LOL tenían unas vidas amorosas tan interesantes. Qué calladito se lo tenían los jugadores de League of Legends... E. R. A.