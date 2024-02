Las 12 mejores miniseries que puedes ver en HBO Max según la crítica

'The Young Pope' (2016)

Está dirigida por Paolo Sorrentino. Esa es probablemente la única razón que necesitas para verla si ya conoces sus trabajos en el cine. Pero si no, te gustará por su provocativa visión de la fe y el poder, con Jude Law encarnando a un ficticio Papa Pío XIII que intenta cambiar la iglesia católica rompiendo todos los moldes. Profana, irreverente y con un sentido de la estética que va más allá de cualquier expectativa, nos propone una reflexión sobre la institución religiosa y cómo se amolda atropelladamente a los tiempos que corren. Es divertida, tiene ritmo, está coronada por la absolutamente perfecta actuación de Jude Law y, si te quedas con ganas de más, tiene una secuela ('The New Pope') protagonizada por John Malkovich que también es una delicia.