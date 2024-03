Los mejores memes de los Oscar de los últimos años: de la bofetada de Will Smith al no-Oscar de 'La La Land'

Si los Premios Oscar sobreviven, no será no solo por sus aciertos sino también por sus errores. Por sus patinazos, sus escándalos, sus salidas de tono. Las redes sociales han abrazado el perfil sombrío de la estatuilla y lo han convertido en el plato especial de la casa: en un meme. La próxima gala de los Oscar tendrá lugar en la noche del 10 de marzo, se podrá ver en Movistar Plus+ y promete dejarnos algún momento icónico, aunque sea a pesar de su protagonista. Por ejemplo, cierto actor absolutamente abatido tras no lograr su estatuilla, como Bradley Cooper.

A lo largo de su historia, los Oscar nos han regalado instantes que se han adherido a la memoria cinematográfica de varias generaciones. He ahí a Sacheen Littlefeather, que recogió la estatuilla en nombre de Marlon Brando y, en lugar de agradecer el premio que la leyenda de Omaha había ganado por El Padrino, acometió contra Hollywood y su representación del pueblo indio en los western.

Sacheen Littlefeather en los Oscar de 1973 ARCHIVO

He ahí a Green Garson, cuyo discurso de agradecimiento se extendió tanto que se acabaría imponiendo un límite de tiempo. Hitchcock estuvo a punto de lograr que también se pusiera un límite temporal mínimo cuando despachó el Premio en Memoria de Irving Thalberg con un escueto “gracias”. Y se fue. Maestro del suspense y de la concisión.

Chaplin, por su parte, subió la cuenta a 12 minutos, aunque no por su culpa. Cuando recogió el Oscar honorífico, el Dorothy Chandler Pavilionse se fundió en una larga ovación que celebraba, por una parte, el regreso a los Estados Unidos del mito y por otra, su carrera. También fue una hermosa forma de cerrar el círculo: Chaplin, elevado a los cielos sin decir una palabra, dejó que las palmas de sus compañeros hablasen por él.

Los últimos diez años no han estado huérfanos de grandes momentos, y no todos nos han hecho reír. Queda para el recuerdo el emotivo Oscar que entregó Liza Minnelli, junto a una maternal Lady Gaga o la estatuilla a Heath Ledger, muerto unos meses antes de la ceremonia. En su nombre, aceptaron el premio los padres de Ledger. Para deshacer el nudo en la garganta, volvemos al territorio meme. Estos han sido los momentos más divertidos (o extraños, según el caso) en las últimas galas de los Oscar.

2013: Jennifer Lawrence cae muy bien

Jennifer Lawrence. Esa es toda la garantía que necesita una ceremonia para saber que ocurrirá algo. En los últimos Globos de Oro, Lawrence compensó el desastroso monólogo de su presentador con una divertida amenaza en caso de que no ganase. Y, en 2013, camino de su estatuilla, Lawrence tropezó y cayó al suelo. No sería la última vez. La excepcional acogida de este descalabro en las redes sociales verificó algo más que sospechado: que Jennifer Lawrence cae muy bien.

Jennifer Lawrence se desmorona en los Oscar de 2013 ARCHIVO

2014: El selfie más famoso de la historia

Ellen DeGeneres fue, quizá, la última presentadora que ha capeado una ceremonia de los Oscar. Y fue hace 10 años. Tras pedir pizzas y avecinar que, si no ganaba 12 años de esclavitud, los académicos serían tachados de racistas, la presentadora reunión a la plana mayor de Hollywood para un selfie que se convertiría en la fotografía más retuiteada de la historia. Veamos quién posaba: Kevin Spacey, Brangelina, Bradley Cooper con una sonrisa en una gala de premios… Sí, los tiempos han cambiado.

Ellen DeGeneres se hace una 'selfie' con Bradley Cooper, Meryl Streep, Jennifer Lawrence y un amplio grupo de actores durante la gala de los Oscar 2014. Ellen DeGeneres

2015: John Travolta e Idina Menzel (otra vez)

La ceremonia de 2014 tuvo su hueco para Travolta, que no supo pronunciar el nombre de Menzel. Los Oscar de 2015 los reunieron en el escenario con la esperanza de firmar una tregua, pero Travolta tenía otros planes. La estrella de Fiebre del sábado noche manoseó la cara de Menzel de una forma que conjugaba lo entrañable y lo grimoso en proporciones divertidísimas. Patrick Harris, presentador de la gala, prometió que, en 2016, Travolta volvería para disculparse por este momento.

John Travolta acaricia a Idina Menzel por algún motivo Cinemanía

2016: Chris Rock y Will Smith, primer asalto

Esta gala será recordada por saldar dos deudas largamente aplazadas: las estatuillas a Morricone y DiCaprio. Su parte extravagante, quizá, sólo tenga valor como making off de uno de los momentos que más mandíbulas han desencajado en una gala. Hablamos, obviamente, del knockout de Chris Rock a mano de Will Smith. En 2016, Will Smith fue uno de los que se negaron a asistir a la ceremonia después de que ningún negro hubiera sido nominado. Y Chris Rock se acordó de él en su monólogo al citar un título que duele más que cualquier bofetada: Wild Wild West. Smith, en su casa, estaría tal vez pensando que ya le tocaría a él reírse en unos años.

Chris Rock presentó la gala de 2016 ARCHIVO

2017: El Oscar más breve

De una génesis del villano a otra. Damien Chazelle comenzaría a planear Babylon en el mismo escenario de los Oscar de 2017. Una película que se burlase de Hollywood, una película como una apisonadora que arremetiese contra todos aquellos tipos. Y, en especial, contra Warren Beatty, que nombró La La Land como el mejor largometraje del año y, unos minutos después, en medio de la fiesta, tuvo que retractarse. El Oscar era para Moonlight. De todas las reacciones, nuestra preferida es la de Ryan Gosling. Lejos de molestarse, el protagonista del musical no podía contener la risa.

El productor de La La Land Jordan Horowitz, junto a Jimmy Kimmel y Warren Beatty después de que se produjera el error al nombrarla mejor película cuando la ganadora era Moonlight. EFE

2018: Guillermo del Toro toma precauciones

Si a algo está dispuesto Hollywood es a perdonar. Las redenciones son el auténtico material con el que se hacen los sueños en el cine. Y Warren Beatty lo sabe: ha vivido en la cumbre como actor, como director, como celebridad y, en los últimos años, como presentador de un premio. Por eso, el protagonista de Bonnie y Clyde tuvo la ocasión de entregar, de nuevo, el Oscar a mejor película, que fue a parar a Guillermo del Toro y La forma del agua. El mexicano no se lo pensó dos veces: antes de arrancar su discurso, le quitó a Beatty el sobre y lo leyó. Sí, era el suyo. En otras noticias: Jennifer Lawrence se volvió a caer.

Guillermo del Toro se asegura de que el Oscar es suyo Cinemanía

2019: Capitán América, al rescate

Regina King había hecho todo lo necesario para brillar en la noche de los Oscar. Su papel en El blues de Beale Street le había otorgado tal cantidad de premios que era inevitable que la estatuilla acabara siendo la guinda en el pastel. Sin embargo, hay algo que escapó del control de King: su vestido. Al levantarse para recoger el Oscar, su zapato se quedó atrapado en un pliegue de la tela y, durante segundos, quedó inmovilizada sin saber muy bien si retroceder o avanzar. Afortunadamente, Chris Evans andaba cerca y la ayudó a llegar al escenario. Otra vida salvada por Capitán América.

Chris Evans acompaña a Regina King hasta su Oscar Archivo

2020: El Joker era una autobiografía

Antes de que la pandemia de la Covid colapsara del mundo, tuvimos un respiro con los Oscar de 2020. Esta gala celebraba una de las hornadas cinematográficas más refinadas de las últimas décadas, con Martin Scorsese, Tarantino, Almodóvar y Bong Joon-ho entre los invitados. El Oscar de Joaquin Phoenix era, a priori, uno de los momentos de dicha más esperados de la gala, pero acabó siendo el más incómodo. Phoenix pareció otorgarle la palabra al Joker en un discurso de agradecimiento absolutamente disparatado en el que habló de la inseminación artificial de las vacas. Nada de lo que dijo era mentira pero, ¿de verdad, Joaquin?

Joaquin Phoenix recibe el Oscar a mejor actor, por su papel en 'Joker' ETIENNE LAURENT / EFE

2021: Glenn Close sólo quiere bailar

Junto con Peter O’Toole, Glenn Close es el intérprete que más veces ha sido nominado sin ganar el Oscar. Una elegía rural la igualó con el hombre de la voz perfecta, pero Close no sintió demasiado ser coronada con los laureles de la derrota. En una gala anestesiada por las medidas anti-COVID, Glenn Close se animó con un poco de twerking. Por cierto, ¿qué resulta más lejano ahora, el temor hacia el COVID o el frenesí por el twerking?

Glenn Close bailando en los Oscar de 2021 Cinemanía

2022: Chris Rock y Will Smith, segundo asalto

Si hubiera que reducir los Oscar a cuatro fotografías incómodas, delirantes y memorables, esta sería una de ellas. Anatomía de un bofetón: apenas unos segundos de los que se sigue hablando y que continúan siendo exprimidos hasta su última gota. Chris Rock comparó a la mujer de Will Smith con la teniente O’Neil por su alopecia, un cámara enfocó a Will Smith riéndose a carcajadas (y a Jada, impertérrita), y lo demás es historia.

Chris Rock y Will Smith en los Oscar 2022 ARCHIVO

Los Oscar de 2023: Ma-La-La Land

Puede que Jimmy Kimmel sólo quiera que los Oscar dejen de llamarlo. Por eso, cuando tuvo a Malala, premio Nobel de la Paz, delante, se le ocurrió preguntarle si Harry Styles le escupió a Chris Pine en el estreno de No te preocupes, querida. Una de las anécdotas excéntricas de su año tuvo, así, su clausura oficial con Malala, visiblemente incómoda, respondiendo que “ella sólo habla de la paz”. Ah, antes de esto, Kimmel se refirió a la activista como Ma-La-La-Land. Si lo que esperaba es que los académicos tachasen su nombre de la lista, no lo consiguió. Este año, vuelve a presentar los Oscar. Veremos con qué nos sorprende.

