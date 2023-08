La palabra que la familia real británica vetó a Meghan Markle en 'Suits'

Algo pasa con Suits. Hace unas semanas, conocíamos la noticia de que, según el Top 10 de Nielsen, empresa especializada en medición de audiencias, la serie sobre los casos de dos abogados en Nueva York era el mayor éxito no original de Netflix en Estados Unidos con un total de 3,9 mil millones de minutos visualizados entre el 17 y el 23 de julio.

Según ha explicado su productor Aaron Korsh en una entrevista para The Hollywood Reporter, es el personaje de Patrick J. Adams (Mike Ross, un joven superdotado que consigue convertirse en abogado sin tener el grado en Derecho) y el tono de la serie, mezcla de drama y comedia, lo que atrae a los espectadores.

Sin embargo, como él mismo admite, tampoco puede negarse el efecto Meghan Markle. La actriz se hizo popular gracias a esta producción en la que interpretaba a Rachel, una paralegal, futura abogada del bufete e interés amoroso de Ross. Seguramente, es su participación en la serie lo que ha hecho revivir el interés por ella tras su final en 2019, un año después de que Markle se casase con el príncipe Harry.

En su entrevista con el medio estadounidense, el productor ha rememorado cómo surgió la idea de la producción (en principio iba a ser un show cómico de media hora), la dificultad de vender una serie sobre Wall Street y cómo cambió la manera de rodar cuando la actriz comenzó a salir con el príncipe. "La familia real intervino en algunas cosas, no en muchas, pero sí en algunas cosas que queríamos hacer y que no pudimos hacer; y fue un poco irritante", ha recordado.

"Recuerdo que una fue una línea de diálogo", ha explicado Korsh. "La familia de mi mujer, cuando hay un tema delicado que quieren discutir, utiliza la palabra 'poppycock' [traducida al español como 'paparruchas', 'majaderías' o 'tonterías']. Digamos que quieres hacer algo que sabes que tu marido no quiere hacer, pero quieres discutirlo sin obligarle a aceptar nada. Dirías: 'Son paparruchas".

"En el episodio, Mike y Rachel iban a iniciar algo y, como un guiño a mis suegros, les íbamos a hacer decir: 'Mi familia diría paparruchas'. Pero la familia real no quería que ella dijese esa palabra. No querían poner esa palabra en su boca". Según ha analizado el productor, ello podría ser debido a que, en inglés, la palabra "poppycock" contiene la palabra "cock" ("pene" en inglés). "Supongo que no querían que la gente cortase el vídeo y la tuvieran a ella diciendo esa palabra", ha afirmado.

En cuanto a su reacción al saber mediante el productor o el agente de Markle (Korsh no recuerda cómo se lo dijeron ni sabe cómo llegaban los guiones a la familia real) que tendría que cambiar la palabra por "bullshit" ("mierda" en inglés), ha admitido que, aunque fue irritante (les había prometido a sus suegros que "poppycock" iba a aparecer en la serie), tras saber que era por el posible contenido sexual, acabó por entenderlo.

"Sentí cierta simpatía porque yo tampoco querría que le hicieran eso [a Markle]. Y la cosa es que, no creía que realmente nadie fuese a hacer eso pero, por otro lado, no tengo ni idea. La gente está loca".

