Maxi Iglesias cuenta cómo le rechazaron en el casting de 'Valeria': “Me ofrecí, pero no me querían”

“Yo tengo un problema”, confesó Maxi Iglesias recientemente en El Hormiguero. “A mí, durante una entrevista, se me olvida que hay público y cámaras, y hablo”. Esta incontinencia verbal lo llevó a responder, en una entrevista para La Vanguardia, que “si no tuviera los ojos azules, ya tendría un Goya”. Obviamente, esta frase fue a parar al titular de la entrevista y legiones de lectores se encargaron de recordarle al madrileño que el actor más veces nominado al Cabezón en España, Antonio de la Torre, también tiene los ojos azules.

Ante Pablo Motos, Maxi Iglesias quiso explicarse. Su físico, dijo, lo había beneficiado en varias ocasiones, pero también lo habían rechazado en otras tantas audiciones por “ser demasiado guapo o por tener los ojos azules”. El entrevistador, al parecer, olisqueó un titular explosivo y fue con todo a por él: “¿Dirías que no te han dado un Goya por tener los ojos azules?”, e Iglesias respondió que sí. Al recordar esta contestación en el plató de El Hormiguero, el madrileño se llevó las manos a la cabeza. “Era un chiste”, especificó. “No he hecho ninguna película que pudiera haberme llevado hasta el Goya”.

Maxi Iglesias, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

El pasado 24 de septiembre, Maxi Iglesias visitó el pódcast Poco se habla, presentado por Ana Brito y Xuso Jones y, durante su entrevista, resurgió la cuestión de los papeles para los que lo habían descartado. Aquí, en cambio, Iglesias fue consciente en todo momento de que frente a él había un micrófono y, al otro lado, miles de oyentes escuchando y no se dejó arrastrar por el clima distendido de la conversación, pero sí dejó constancia de que había sido rechazado en una serie que, casualmente, es uno de sus títulos más populares.

¿Cómo fue el casting de Maxi Iglesias para 'Valeria'?

Al ser preguntado por los papeles que no había conseguido en primera instancia, Maxi Iglesias no se lo pensó y respondió que el de Víctor en la serie Valeria, de Netflix. Esta producción, basada en las novelas de Elísabeth Benavent, emitió su última temporada el pasado junio. En ella, como en las dos anteriores, estuvo Maxi Iglesias, aunque esto no estuviera en los planes iniciales de sus directoras de casting.

Maxi Iglesias, en 'Valeria' Netflix

“Yo mismo me ofrecí para interpretar al personaje de Víctor”, contó Iglesias en el pódcast, “pero las directoras de casting no me querían. Preferían que el papel lo hiciera alguien de fuera”. A continuación, Iglesias desveló el nombre de sus “detractoras”, Eva (Leira) y Yolanda (Serrano), dos de las directoras de casting más importantes de España, y entre cuyos proyectos figuran Celda 211, 8 apellidos vascos o Biutiful.

Esta revelación despertó un revuelo en el plató que Iglesias intentó sofocar rápidamente: Cuando Xuso Jones, mirando a cámara, se dirigió a Leira y Serrano para “pedirles” que aceptasen cualquier ofrecimiento del madrileño para un papel, el interfecto lo interrumpió a la voz de “déjate”.

No quería que la situación se le fuese de las manos y volviera ser vapuleado por las redes sociales, esta vez a raíz del titular “Maxi Iglesias le exige a los directores de casting de todo el mundo que confíen ciegamente en él”.

