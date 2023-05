Maxi Iglesias confirma que estará en la tercera temporada de la serie de Netflix: 'Valeria'

Elísabet Benavent continúa conquistando no solo las librerías de toda España, sino también Netflix. Maxi Iglesias ha declarado en su cuenta de Instagram: "Esta cara de placer no es de ahora, pertenece a otro momento, mejor dicho, otra temporada de 'Valeria', pero me sirve para anunciaros con el mismo gozo, satisfacción, ilusión y bienestar de entonces que estrenamos la tercera temporada de nuestra querida pelirroja y sus amigas este 2 de junio, cómo no, en Netflix".

Justo hace dos días que publicó Netflix el esperado estreno de la tercera temporada deValeria, para el 2 de junio, junto con la adaptación de la misma autora, que se estrena el 28 de julio, bajo el nombre de Un cuento perfecto, de Elísabet Benavent.

Por su parte, Netflix publicó en su Instagram: "No hay nada como los amores de verano. Ya sea el de las amigas o el de alguien especial. #ValeriaNetflix llega el 2 de junio y #UnCuentoPerfectoNetflix el 28 de julio".

Nuestra pelirroja favorita vuelve para sacarnos de dudas sobre su futuro laboral y personal. Ya sabemos que Víctor estará presente, tras su desenlace de la segunda temporada de Valeria, por la confirmación del actor en sus redes, pero ¿qué otros actores saldrán en la serie que se estrena en medio de un mes?

Actores de la temporada 3 de 'Valeria'

Imagen promocional de la serie de Netflix, 'Valeria'. NETFLIX

Sobra decir que Diana Gómez, Silma López, Paula Malia y Teresa Riott -Valeria, Lola, Carmen y Nerea, respectivamente- estarán presentes en la tercera temporada de la serie Valeria.

Si bien en la primera etapa en la vida de Valeria, el triángulo amoroso, junto con Maxi Iglesias, lo compartía Ibrahim al Shami (que hacía del marido de Valeria, Adrián); en esta última temporada, la trama abrirá paso al escritor Bruno, que tiene un hijo y está separado. Físicamente no es tan guapo como Víctor —según el argumento del libro— pero es muy atractivo y se palpa la tensión sexual entre ambos".

Dentro de poco, saldremos de dudas, empieza la cuenta atrás.

