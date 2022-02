Maude Apatow ('Euphoria') desvela que se arrancó un diente por un personaje con nueve años

A estas alturas, no cabe duda de que Lexi, interpretada por Maude Apatow, se ha convertido en uno de los personajes favoritos de la segunda temporada de Euphoria junto a Fez (Angus Cloud). La mejor amiga de Rue (Zendaya) y hermana de Cassie (Sydney Sweeney) ha ganado protagonismo en los nuevos episodios del fenómeno de HBO Max, catapultando a la actriz que le da vida a la fama.

Aunque ahora conozcamos el nombre de Apatow, la joven intérprete de 24 años, hija del cineasta Judd Apatow y de la actriz Leslie Mann, lleva más de media vida dedicándose a esta profesión. Sin ir más lejos, debutó en una película de su padre, Lío embarazoso, en la que salía junto a Katherine Heigl y Seth Rogen.

Habiendo vivido una adolescencia y juventud entre cámaras y sets de rodaje, no es de extrañar que Apatow sea una actriz totalmente comprometida. Tanto es así que, tal y como ha desvelado ahora en el programa de Seth Meyers (vía EW), se ha llegado a arrancar un diente por un personaje.

La actriz se ha referido a su amor por la actuación y el teatro durante la entrevista, asegurando que se trata de una pasión que empezó a experimentar a una edad muy temprana. "Empecé siendo muy joven", ha afirmado: "Recuerdo que siempre fui a por ello. Tuve un día de la fiebre del oro en la escuela y quería parecerme a un minero, así que me arranqué un diente".

"No era un diente que se iba a caer", ha añadido: "No estaba listo para salir y simplemente me lo arranqué... Era muy dedicada". Apatow ha contado que tan solo tenía nueve años cuando ocurrió este incidente, demostrando que era una actriz del Método siendo tan solo una niña.

Curiosamente, Apatow ha desvelado con anterioridad que la pasión por el teatro de su personaje en Euphoria está inspirada en su propia juventud.

