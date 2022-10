Matthew Perry se derrumba al verse en 'Friends' durante los peores momentos de su adicción

Este 1 de noviembre se publica Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, las memorias de Matthew Perry. El intérprete de Chandler en Friends siempre ha sido muy franco en sus problemas con las drogas y el alcohol, que le llevaron a graves crisis durante el rodaje de la sitcom que le traería a la fama. No obstante, el libro promete entregarnos un retrato aún más exhaustivo de cómo fue el proceso, hasta el punto de que la mera promoción está causando una pequeña tormenta mediática en EE.UU. A cada día Perry hace una nueva entrevista, o la prensa accede a un nuevo capítulo, y llegan los titulares. Está siendo especialmente comentado, por ejemplo, cómo sus compañeros de rodaje (con quienes apareció en Friends: The Reunion) le ayudaron en sus momentos más bajos.

Perry le agradeció a Jennifer Aniston el apoyo mostrado cuando el alcohol se le estaba yendo de las manos. Y ahora ha protagonizado una emotiva escena durante una entrevista en ABC News, cuando le colocaron frente a algunos clips de la serie. Perry, con su característica ironía, compartió una guía para averiguar en qué estado de la adicción se encontraba según el look que mostrara en cada episodio de Friends. “Cuando tengo peso es el alcohol, cuando estoy delgado son las pastillas, cuando tengo perilla son muchas pastillas”, aseguró. Perry se dejó crecer la perilla allá por 1997, luego de tener un accidente con una moto acuática por el que le recetaron Vicodin, y se enganchó a este medicamento. Hasta entonces ya aparecía “dolorosamente delgado” en la serie de NBC.

Aunque Perry trató de tomárselo con humor, hubo un punto en el que verse en pantalla le colocó al borde de las lágrimas. Verse tan delgado y demacrado motivó que el actor de 53 años se derrumbara, y luego tratara de explicarse: “Es muy difícil ver esto porque siento pena por este tipo, este tipo está fuera de control”. Y continuó: “No sabía lo que me pasaba. Lo siento mucho por este tipo, estaba pasando por demasiadas cosas… y soy yo, y no entendía qué estaba pasando”. Finalmente Perry asegura estar “muy agradecido de no ser ya él”, confirmando que por fin se encuentra completamente sobrio.

