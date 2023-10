Los mejores momentos de Matthew Perry como Chandler en 'Friends'

Si hay un personaje que define de pies a cabeza a Matthew Perry ese es Chandler en Friends. La inesperada muerte del actor hace imposible no recordar sus mejores momentos y frases míticas en la icónica serie que lo catapultó a la fama y que ya se han convertido en historia de la televisión.

"No es que pensara que podría interpretar a Chandler, yo era Chandler", llegó a admitir el intérprete en sus memorias al recordar el momento en que llegó a sus manos el guion de la serie. Y es que el sarcasmo de Matthew/Chandler es una de sus grandes señas de identidad que ha dejado capítulos memorables en la sitcom de NBC.

Encerrado en un cajero

El peculiar humor de Chandler despuntó ya desde la primera temporada de la serie, donde el personaje tuvo escenas surrealistas como la de quedarse encerrado en un cajero de un banco con Jill Goodacre, una modelo de Victoria's Secret, durante un gran apagón en la ciudad de Nueva York. "Pensándolo bien, un chicle sería la perfección", llegó a decirle a la famosa para intentar ligar con ella.

La venganza de una excompañera

El capítulo con Julia Roberts es otro de los más icónicos de la serie. Roberts interpreta a Susie Moss, una excompañera de colegio de Chandler a la que este gastó una broma pesada cuando eran más pequeños, y que decidió devolvérsela saliendo con él y dejándolo en bragas en el baño de caballeros de un restaurante. Lo mejor viene después, cuando es descubierto por Joey y Ross.

Se emborracha y besa a una hermana de Joey

Una fiesta con mucho alcohol pasó factura a Chandler al besarse con una de las hermanas de Joey, pero no recordar su nombre en la mañana después. La escena más cómica tuvo lugar cuando decidió ir a casa de las hermanas de Joey para descubrir a quién de las hermanas había besado y disculparse con ella, ya que no buscaba nada serio.

Intenta borrar su suscripción al gimnasio

"Soy miembro de un gimnasio. Intento ir cuatro veces por semana, pero me he perdido las últimas mil doscientas veces". Esta frase de Chandler representa a muchos, pero lo más gracioso de este momento ocurre cuando se presenta con Ross en el gimnasio para intentar desapuntarse, y no solo no lo consigue, sino que además desde el gimnasio convencen a Ross para que se haga socio también.

El de la medusa

La escena de la playa en la que a Mónica le pica una medusa tiene también a Chandler y Joey como protagonistas. Lo mejor del momento viene después, cuando los tres amigos relatan cómo trataron de aliviar el dolor de la picadura en el pie de Mónica.

Cuando gana el piso de Mónica en un juego

El capítulo donde deciden jugarse los apartamentos a través de una especie de trivial personal es una de las escenas más recordadas de Friends que incluso los actores recrearon en el especial grabado para HBO de su reencuentro.

Viaja a Yemen para evitar volver con su ex

La listas de exnovias de Chandler tiene un nombre que destaca por encima de todas: Janice. Siempre termina saliendo con ella, aunque en el fondo no quiera, entre otros motivos, por su carácter pegajoso, su voz nasal y su archiconocida frase "Oh, dios mío". Sus rupturas con Janice han sido otros de los momentos graciosos de Chandler en Friends: cortó con ella en una fiesta de Nochevieja a la que decidió llevar para no acudir solo, pero sin duda la separación más loca tuvo lugar cuando se inventó un trabajo en Yemen para evitar volver a salir con ella. Su fantasía llegó hasta el extremo de que Janice le acompañó al aeropuerto para despedirse de él.

Noviazgo secreto con Mónica

Su relación con Mónica fue un secreto durante un tiempo para el resto de sus amigos. La forma en que Joey, Rachel, Phoebe y Ross lo descubrieron ha servido para llenar las redes de graciosos memes.

Amago de propuesta de matrimonio

La petición de matrimonio de Chandler a Mónica es uno de los momentos más emotivos de la serie, pero el intento fallido de proponerle matrimonio en un restaurante, justo en el momento en el que aparece Richard —el exnovio de Mónica interpretado por Tom Selleck— también tiene escenas memorables. Es aquí cuando Chandler suelta una de sus frases que más le representan: "Hola, soy Chandler, hago bromas cuando me siento incómodo".