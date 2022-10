Matthew Perry habla sobre sus adicciones rodando 'Friends': "Mis compañeros fueron comprensivos y tuvieron paciencia"

El actor Matthew Perry, el eterno Chandler Bing en la exitosa Friends, ha hablado con anterioridad sobre sus problemas con el alcohol y las drogas, pero ha sido ahora cuando se ha abierto en canal para explicar la gravedad de sus sus adicciones en su libro de memorias Amigos, amantes y aquello tan terrible.

La revista People ha compartido un fragmento del libro, que saldrá a la venta el 1 de noviembre, en el que el intérprete desvela su lucha contra el alcoholismo y las sustancias durante el rodaje de Friends. Perry, que arrancó la exitosa sitcom con 24 años, vio cómo sus adiciones iban a más a medida que la ficción avanzaba: "Podía manejarlo más o menos. Pero para cuando cumplí 34 años, muchos problemas se habían enquistado".

"Hubo años en los que me mantuve sobrio durante esa época", cuenta: "La temporada 9 fue el año en el que me mantuve sobrio durante todo el rodaje. ¿Y adivinad qué temporada me valió una nominación a mejor actor? Pensé: 'Esto debería decirme algo". En efecto, el actor fue nominado al Emmy en 2002 por su interpretación en la novena y penúltima entrega de la sitcom.

"No sabía cómo parar", sigue explicando en sus memorias: "Si la policía hubiera venido a mi casa y me hubiera dicho: 'Si bebes esta noche, te vamos a llevar a la cárcel', me habría puesto a hacer las maletas. No podía parar porque la enfermedad y la adicción son progresivas. Así que se vuelve peor a medida que te haces más mayor".

Perry afirma en el libro que el apoyo de sus compañeros de trabajo Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer fue fundamental durante esta dura etapa en su vida. "Fueron muy comprensivos y tuvieron paciencia", asegura: "Es como los pingüinos. Cuando uno se pone enfermo o está muy herido, los otros pingüinos lo rodean y lo respaldan. Caminan a su lado hasta que el pingüino puede caminar solo. Eso es lo que hizo el elenco por mí".

Nuestro amigo el sarcástico

El fenómeno Friends no se puede entender sin sus seis protagonistas y, sin duda, Chandler Bing siempre ha tenido un lugar muy especial en el corazón de los fans. Sarcástico, mordaz y bromista, la ficción era inconcebible sin el humor locuaz de este personaje, sus gestos a menudo histriónicos y sus caras de póker. Sin embargo, las expectativas pudieron con Matthew Perry.

Recordemos que el año pasado, durante el reencuentro de los protagonistas en Friends: The Reunion, el actor aseguró haber sufrido ansiedad y estrés durante la producción, provocados por el miedo a que sus chistes no hicieran gracia. Sin duda, sus palabras sorprendieron al público y también a sus compañeros de reparto, que no eran conscientes de lo mal que lo había pasado el actor.

Perry se ha referido en numerosas ocasiones a su adicción al alcohol y a las drogas durante los años que trabajó en la serie que lo catapultó a la fama, razón por la que no es capaz de recordar gran parte del rodaje de las temporadas 3 y 6.

