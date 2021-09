Matthew Fox vuelve a la televisión más de diez años después de ‘Perdidos’

Perdidos terminó en 2010, y con ella la carrera de Matthew Fox (intérprete de Jack Shephard) vinculada a la televisión. En el momento eso no quiso decir que abandonara el audiovisual por completo, pues en años inmediatamente posteriores pudimos verle dentro de Guerra Mundial Z, Extinction a cargo de nuestro Miguel Ángel Vivas o Bone Tomahawk, pero todos estos títulos llegaron paralelamente a que la imagen pública del actor fuera desluciéndose. Entre acusaciones de maltrato a sus parejas y un día de 2012 en que le pillaron conduciendo borracho, a Fox no le quedó otra que alejarse de Hollywood, suponiendo la película de S. Craig Zahler su último trabajo hasta la fecha.

Pero el actor quiere volver, y ya ha encontrado cómo. Según The Hollywood Reporter, Fox volverá a la televisión más de una década después para protagonizar Last Light, futura serie limitada de Peacock que también se encarga de producir. En ella compartirá protagonismo con Joanne Froggatt (famosa por encarnar a Anna Bates en Downton Abbey) y se pondrá a las órdenes de la directora Dennie Gordon, llegada de Jack Ryan y Para toda la humanidad. Basada en una novela de Alex Scarrow, Last Light cuenta las desventuras de un hombre llamado Andy Nielsen (Fox) que durante un viaje a Oriente Medio se involucra en una intriga con el petróleo que pondrá a su familia en peligro.

Lisa Katz, presidenta de contenidos de NBCUniversal y, por tanto, una de las grandes impulsoras de la serie, ha declarado lo siguiente: “Last Light es una combinación perfecta entre serie de acción y drama familia con corazón (...) Esta saga internacional abarca varios continentes que pueden ofrecerse como un telón de fondo apabullante, pero se encuentra asentada en una historia con la que la gente se pueda sentir identificada”. Last Light se encuentra en una fase muy temprana de producción, de modo que NBCUniversal aún no tantea una fecha de estreno. Es posible que, para cuando esta llegue, ya sepamos si habrá forma de acceder legalmente a los contenidos de Peacock en España.

