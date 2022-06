Matthew Fox ('Perdidos') desvela por qué se retiró de la actuación

Hace ya 12 años que Matthew Perry se despidió de Jack Shephard con el final de Perdidos, el fenómeno televisivo que cambió para siempre la ficción en pequeña pantalla. Tras el desenlace, el actor se alejó de este medio y tampoco se prodigó mucho por las salas de cine (Guerra Mundial Z, Extinction).

Después del estreno de la película Bone Tomahawk en 2015, se retiró de la actuación y no ha regresado hasta ahora. La miniserie Last Light marca así su vuelta a la actuación y también a la TV una década después de Perdidos.

Durante este parón en su carrera, muchos se preguntaron qué había sido del intérprete y por qué había tomado la decisión de alejarse de su profesión. En una entrevista para Variety con motivo de la promoción de Last Light, Fox ha explicado finalmente a qué se debió su retiro.

"Tenía una especie de lista de deseos en mi mente con cosas que quería conseguir en la industria y, después de hacer Bone Tomahawk en 2014, de alguna manera completé la lista", ha contado: "Quería hacer un western. Es un western muy raro, pero sigue siendo un western. Así que con eso completé la lista de cosas que hacer".

Además, Fox quería pasa tiempo con su familia tras varios años de trabajo sin descanso. "En aquel momento de mi vida, mis hijos tenían una edad que me hacía sentir que necesitaba volver a conectar con ellos", ha asegurado.

"Había estado centrado en el trabajo algún tiempo y mi mujer Margherita se había ocupado de la familia de forma maravillosa, pero era el momento de estar en casa y realmente sentí que me retiraba de la industria para trabajar en otros elementos personales para mí, como la música y escribir", ha continuado explicando.

Sin embargo, cuando le ofrecieron sumarse a la serie Last Light como protagonista y productor ejecutivo, decidió dar otra oportunidad a la profesión. "Pensé que tal vez la lista de deseos también incluía producir", ha afirmado: "Nunca lo he hecho antes. La oportunidad de involucrarme en Last Light surgió y quería intentarlo. Y me pareció el momento adecuado".

Este thriller apocalíptico lo reunía además con el director Dennie Gordon, con quien trabajó en Cinco en familia, por lo que el proyecto se volvió aún más atractivo: "Todo se dio y sentí que debía volver a ponerme delante de la cámara. Y ha sido sorprendentemente gratificante, una experiencia fantástica".

