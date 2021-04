Martin Scorsese y Paul Schrader volverán a trabajar juntos en una serie sobre los orígenes de la Cristiandad

La pareja artística que forman Martin Scorsese y Paul Schrader es, con toda justicia, una por la que la cinefilia guarda inmenso cariño. A partir de los guiones de Schrader, Scorsese ha filmado obras magnas como Taxi Driver, Toro salvaje, La última tentación de Cristo y (aunque no tenga tanta fama) Al límite. Todos ellos títulos consagrados a personajes extremos, obsesivos, con una desigual relación con lo divino. Ambos cineastas comparten inquietudes religiosas, de ahí que fuera de esperar que en algún punto volvieran a combinar esfuerzos. Se ha hecho esperar, pero finalmente parece que la nueva colaboración de Scorsese y Schrader ya está aquí: una serie centrada en los orígenes de la Cristiandad.

Schrader pudo confirmarlo durante una entrevista con The New Yorker centrada en su relación con el streaming. El veterano director y guionista anunció entonces que tenía un proyecto entre manos con vistas a estrenarse por estos medios. “Sí, Scorsese y yo estamos planeando algo. Y será… sería una serie de tres años sobre los orígenes de la Cristiandad”, reveló. “Se basa en los Evangelios y los Evangelios apócrifos. Se titula The Apostles and Apocrypha. Porque la gente conoce el Nuevo Testamento, pero nadie conoce los apócrifos. Y en el primer siglo no había Nuevo Testamento, solo estas historias. Algunas eran ciertas y otras no”.

A Schrader le preguntaron si sería un documental o una serie dramatizada al estilo de La última tentación de Cristo (película que escribió para Scorsese en 1988 y que se convirtió en una de las más controvertidas de ambos). Schrader contestó que sería en efecto una ficción dramática, pero no dio más detalles. La serie ostenta un lugar lejano tanto en su agenda como en la de Scorsese, ya que Schrader está finalizando la producción de The Card Counter, con Oscar Isaac en el papel de un jugador que une fuerzas con un joven para derrotar a un enemigo común. En lo que se refiere a Scorsese, esta misma semana se desplazó a Oklahoma para empezar a rodar la esperada Killers of the Flower Moon.

Aunque Schrader no haya escrito guiones para Scorsese desde 1999 (cuando estrenaron Al límite), nunca ha perdido el contacto con él. De hecho, Scorsese ejerce de productor ejecutivo en The Card Counter, y según contó Schrader en la misma entrevista fue alguien esencial para que el film llegara a buen término. “Tenía varias escenas de diálogo entre los personajes principales que no había rodado. Pude enseñarle la película a varias personas que respeto, como Scorsese, que es el productor ejecutivo (...). Le pregunté ‘me quedan cuatro escenas que rodar, puedo reescribirlas. ¿Qué me falta? ¿Qué tengo que añadir?”.

Scorsese le dio el feedback oportuno, y gracias a eso la película salió adelante. Siendo ambos unos apasionados de las ficciones religiosas (solo hay que recordar que la película previa de Schrader es la aclamadísima El reverendo) no cuesta imaginarlos ardiendo en deseos de poner en marcha su serie sobre la Cristiandad. ¿Habrá ya alguna plataforma interesada?