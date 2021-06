'Maricón perdido': todo lo que sabemos de la nueva serie de Bob Pop para TNT

“Yo estaba ahí hace años. Soportando las miradas de las señoras y de los chungos que me llamaban maricón” explica Roberto, el protagonista de Maricón perdido, en una de las mil frases memorables, líneas de guion que son como verdaderos latigazos que nos entrega Bob Pop en su estreno como creador de ficción para TNT. El viernes 18 de junio se emitirán los tres primeros capítulos de la serie. Y el viernes 25 se completa la serie con los tres restantes.

En su puesta de largo Bob Pop es un funámbulo que camina con pasmosa naturalidad sobre un cable tensado. A un lado de la pértiga que porta para equilibrarse está un relato confesional sincero y valiente; del otro un elenco impecable y la visión artística de un creador en estado de gracia.

Dirigida por Alejandro Marín y producida por Berto Romero, Maricón perdido exprime con gracia los mecanismos del ‘coming of age’ para desgranar la vida de un chico homosexual que trata de buscar una identidad propia en la España de los ochenta.

“Si uno era distinto de los demás, tenía que marcharse del pueblo. Por esta razón todo el mundo se parecía tanto, en la manera de hablar y actuar, en sus gustos y sus odios”, sentenció David en La biblia de Neón de John Kennedy Tool. Cada minuto de Maricón perdido coloca al espectador frente a esa misma pelea vital. Así irá conociendo al niño con sobrepeso y pasión por la literatura, al universitario que descubre la vida en Madrid y, finalmente, al escritor maduro y con voz propia.

De qué va 'Maricón perdido'

“En Maricón perdido he querido contar mi historia desde la memoria tramposa, la escritura salvadora y cierta compasión con unos yoes que fui y he aprendido a perdonar. Es mi historia, pero creo que también es la de muchxs que recorrieron un camino similar al mío y llegaron a un lugar menos doloroso", ha declarado Bob Pop.

"Maricón perdido soy yo, y creo que narrarme me ha ayudado a encontrarme en un lugar donde, pese a todo, me empeño en ser feliz; porque puedo contarlo y no estoy solo. Gracias por acompañarme", concluye.

Los seis capítulos de la serie están producidos por El Terrat (The Mediapro Studio) para TNT y brillan en el trabajo contenido y emocionante de Gabriel Sánchez y Carlos González, que interpretarán Bob Pop a lo largo de la narración. Además, destacan especialmente Candela Peña, la extraña madre del protagonista, y Alba Flores como mejor amiga del Roberto universitario. Completan el reparto Carlos Bardem, el padre; Miguel Rellán, el abuelo; Guillermo Toledo, Marc Martínez o Júlia Molins, entre otros.

Maricón perdido se estrena el viernes 18 de junio con la emisión de los tres primeros episodios en TNT; el viernes 25 se emitirán los tres restantes.