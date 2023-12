La actriz que iba a ser Vicenta en 'Aquí no hay quien viva' pero lo rechazó en la primera lectura del guion

En el fondo, es indiferente el que un actor se haya desenvuelto bien o mal al interpretar a un personaje, puesto que es esta misma representación la que se fija, y nos impide valorar lo que antes era hipotético y ahora es imposible, a saber: cómo habría estado tal o cual actriz en tal o cual papel. Con la Vicenta de Gemma Cuervo, esta pregunta casi carece de motivos para plantearse. Su actuación en los 91 episodios que compusieron Aquí no hay quien viva es una de las más recordadas de la televisión en España. Y, sin embargo, Cuervo no fue la primera opción.

La sitcom nacional está disponible en, prácticamente, todas las plataformas: Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Movistar Plus+, Atresplayer y Tivify. Gracias a la sempiterna cascada de reposiciones (y un poco también a la mimética La que se avecina), se hace difícil pensar que Aquí no hay quien viva dejó de emitirse hace 17 años. Desde entonces, Gemma Cuervo ha expandido su amplia carrera por medio de una residencia ocasional (cuatro temporadas) en La que se avecina, un episodio de Cuéntame cómo pasó y La reina de España. En 2024, volveremos a verla en pantalla grande en La reina del convento.

Emma Penella junto a Gemma Cuervo y Mariví Bilbao en 'Aquí no hay quien viva' Cinemanía

Pese a que Gemma Cuervo lleva actuando desde la década de los cincuenta, para muchos espectadores su trayectoria empieza y termina con Aquí no hay quien viva. Lo que quizá no sepan estos es que Cuervo disfrutó de un piso en Desengaño 21 porque el propietario no sólo no fue capaz de alquilárselo a su huésped predilecto, sino que este (esta) huyó espantada ante dicha posibilidad. Su nombre era María Asquerino.

¿Por qué María Asquerino no actuó en ‘Aquí no hay quien viva’?

A juzgar por la propia Cuervo y Alberto Caballero (creador de la sitcom), referir “diferencias creativas” o “una agenda ocupada” sería pecar de diplomáticos.

María Asquerino ARCHIVO

Como han contado Cuervo y Caballero en la presentación del libro Aquí no hay quien viva. Detrás de las cámaras: la delirante historia de esta nuestra comunidad, de Javier P. Martín, María Asquerino no estaba precisamente ilusionada ante la perspectiva de vivir en Desengaño 21. A Caballero, lo despachó con un “Yo no quiero estar ahí”, y a Gemma Cuervo, con la que coincidió en la olvidada Las colocadas de Pedro Masó, le preguntó si “se trataba de una broma o de una cámara oculta”.

Con todo, Asquerino (que ha trabajado para Fernán Gómez, Nieves Conde y Buñuel) acudió a la primera lectura en grupo del guion, pero no a la segunda. Marcharse a tiempo de una reunión de vecinos en Aquí no hay quien viva es algo que, desde luego, muchos inquilinos de Desengaño 21 habrían querido hacer con la soltura de Asquerino.

