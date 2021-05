'Mare of Easttown': la teoría de Stephen King nos hace dudar del sospechoso más evidente

[Este artículo contiene tantos spoilers de 'Mare of Easttown' que podría darte alergia]

Vapear o hiperventilar. Así podríamos resumir cómo nos ha dejado el cuerpo el episodio 6 de Mare of Easttown, donde las grietas que van resquebrajando la coraza de su protagonista (soberbia Kate Winslet) cada vez son más profundas. Y por las que ya parece que, por fin, va filtrándose el dolor por el duelo que nunca se permitió tras la muerte de su hijo Kevin.

A tan solo una semana del colofón de la miniserie de HBO, que nos dará por fin las claves del asesinato de la joven madre Erin McMenamin, su sexta entrega, Sore Must Be the Storm, quizás nos deja aún más perdidos de lo que andábamos al inicio de nuestra aventura por este deprimente pueblo de Pensilvania.

Kate Winslet en Mare of Easttown HBO

Internet está con el corazón en un puño. Hay cientos de fans elucubrando teorías tan rocambolescas como maravillosas sobre quién es el asesino de Erin, quién es el verdadero padre de DJ e, incluso, tratando de desarrollar un superpoder mutante que les permita averiguar qué figuras se intuyen en el reverso de la fotografía que Jess le entrega al Jefe Carter. La dichosa fotografía misteriosa que parece encerrar la clave de todo…

Pero un tuit ha alimentado nuestras ansias ‘conspiranoicas’:

Tuit de Stephen King .

Si existe alguien experto en mostrarnos cómo ‘el Mal’ se manifiesta casi como una invocación; como una metáfora de la podredumbre enterrada con los secretos y los instintos reprimidos de un pueblo asfixiante, este es Stephen King. Así que vamos a tener que hacerle caso.

¿Qué hay detrás del extraño comportamiento de los hermanos Ross?

No fiarnos de nuestras primeras impresiones (ni de las segundas, terceras o cuartas) es algo que estamos aprendiendo a marchas forzadas con Mare of Easttown, como es también el ingrediente de la maestría de todo buen whodunit que se precie. Las listas de sospechosos están ya llenas de tachones e interrogantes. ¿Es el momento de desempolvar nombres que ya habíamos descartado, o el final de la serie nos dejará la mandíbula en el suelo con un culpable que parecía totalmente impensable?

Algo siempre ha olido a podrido en el seno de la familia Ross. La última confesión del patriarca jubilado Pat Ross, personaje que hasta ahora no había aparecido en escena, nos conduce irremediablemente a pensar que la sangre que Billy trataba desesperadamente de eliminar de madrugaba poniendo una lavadora (un método, cuanto menos, poco sutil) pertenecía a Erin.

Hermanos Ross en Mare of Easttown HBO

Su rostro macilento, los ojos vidriosos, su gorra roñosa… ¡Billy es un sospechoso demasiado previsible a estas alturas de nuestras vivencias en Easttown! Especialmente si tenemos en cuenta que su hermano John, el barbudo que más desconfianza genera a este lado del condado de Delaware, parece querer ocultar algo más que un puñado de infidelidades con una tal Sandra.

Hay varios momentos especialmente reveladores en este sentido. El primero de ellos tiene lugar cuando Billy explota y le recrimina a su hermano haber destrozado su vida “por no ser capaz de guardarse su miembro dentro de los malditos pantalones”. ¿No irá esta increpación mucho más allá de los escarceos extramatrimoniales que Lori ya conoce?

Lori Ross (Julianne-Nicholson) en Mare of Easttown HBO

El segundo se produce cuando John, con una actitud casi maquiavélica, trata de que Billy pronuncie en alto la frase “Yo la maté”. Esa insistencia no puede ser simplemente un ejercicio de catarsis terapéutica: John quiere que su tembloroso hermano interiorice bien el asesinato de Erin. Aquí es imposible olvidar la escena que presenciamos en el capítulo anterior, Illusions, cuando Lori (Julianne Nicholson) pilla sin querer a John a escondidas en la habitación de su hijo Ryan, convenciéndole a este de guardar un secreto que ambos comparten…

Y en tercer y último lugar, ¿por qué demonios John quiere llevarse a Billy a pescar a la antigua cabaña de su padre justo cuando éste le dice que está preparado para confesar el crimen ante la policía? ¿A qué obedece este repentino deseo de vivir un fraternal y bucólico momento juntos (máxime si llevas una pistola entre los enseres)?

¿Pudiera ser John el padre de DJ y el verdadero asesino de Erin? ¿O quizás Billy fue la mano ejecutora bajo las órdenes de su hermano? ¿Podría incluso tener algo que ver en todo esto el hijo de John y Lori, Ryan? Cuanto más reflexionamos sobre las diferentes pesquisas, más dudas surgen entre los cabos sueltos que la serie está dejando para su clímax.

¿Y si hemos descartado demasiado pronto a los adolescentes de Easttown?

El episodio 6 de Mare of Easttown, como anticipábamos, nos hace replantearnos muy seriamente nuestro plantel de sospechosos. Las diversas tramas y subtramas azuzan la paranoia y nos afilan los sentidos. ¿Qué pistas, por sutiles que pudieran parecer, estamos orillando con demasiada alegría?

La misma secuencia de Mare en terapia relatando el doloroso momento que abrirá una brecha enorme entre ella y su hija Siobhan, quizás no es algo que solo debamos ubicar en su traumático pasado. Quizás, tenemos que hablar de Kevin para desentrañar varias de las incógnitas que, como satélites, orbitan alrededor del embarazo y la muerte de Erin McMenamin.

Una de las tramas que más inquietud nos produce tiene que ver con los tejemanejes de Dylan, Sean y Jess. Especialmente cuando, en el penúltimo episodio de la serie, hemos sido testigos de cómo Dylan amenaza de muerte a Jess para que deje de hablar con las autoridades sobre lo que realmente sabe y calla en relación a Erin. Sin embargo, que Dylan sea el asesino es algo altamente improbable (y un auténtico bajón, de ser cierto).

Mare of Easttown HBO

La juventud de Easttown huele a chamusquina, y el fantasma de Kevin, en cierto modo resucitado por ese eterno y mórbido ejercicio documental llevado a cabo por Siobhan, quizás llegue a tener un peso mucho más significativo de lo que imaginamos en el último episodio.

De hecho, puede ser que el desván de la casa de Mare, donde Siobhan se encontró el cuerpo sin vida de su hermano, encierre algún que otro misterio. No sé vosotros, pero yo no puedo quitarme de la cabeza el comentario que, en el contexto del informe de balística, le hacen a Mare acerca del posible arma del crimen. Un arma que lleva sin fabricarse desde los años 90, y a la que supuestamente solo podían tener acceso agentes de policía. “Tu padre probablemente tenía una”. ¿Estás segura de que nadie ha vuelto a subir al desván, Mare?

