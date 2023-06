Lo que no sabías de Manu Ríos: el joven Almodóvar de 'Élite' que nos ha conquistado en 'El silencio'

Los últimos años de Manu Ríos han sido de ensueño. La estrella manchega, gracias a sus mayúsculas actuaciones en sus recientes trabajos, se ha consolidado entre los más grandes del mundo cinematográfico. Tras dar el salto en 2021 con la famosa serie española 'Élite', su compatriota y 'vecino' Pedro Almodóvar (son de la misma localidad, Calzada de Calatrava) lo ha convertido en el nuevo actor de moda.

El interés de Ríos por el mundo de la interpretación viene de muy atrás, puesto que desde muy temprana edad había participado en concursos como 'Cántame como pasó', 'Got Talen' o 'Tu cara me suena'. Con la insistencia y el paso de los años, su debut en la gran pantalla no tardó en llegar: fue ejerciendo un papel secundario en 'El Chiringuito de Pepe' (2014).

Poco después, 'fichó' por 'Élite' (2021), proyecto que destacó las grandes cualidades de un Manu que fue llamado por Almodóvar para interpretar un papel en 'Extraña Forma de Vida' (estrenada en Cannes este mismo año). Asimismo, Manu protagonizó, en Netflix, la serie de 'El silencio', que también fue estrenada durante el pasado mes de mayo. Además, fue partícipe de la serie de ATRESplayer, 'La edad de la ira'.

Manu Ríos- 'Élite' Cinemanía

'Extraña Forma de Vida' (2023)

Manu Ríos interpreta a Balledeur en este pequeño cortometraje de 31 minutos dirigido por Pedro Almodóvar y que tiene como protagonistas principales a Pedro Pascar y Etan Hawke. La cinta nos cuenta como un hombre cruza a caballo el desierto que le separa de Bitter Creek, lugar donde espera visitar al Sheriff Jake. Todo se complica a raíz de la llegada del pistolero Silva. Esta proyecto fue estrenado en Cannes el pasado 26 de mayo.

'El Silencio' (2023)

En esta miniserie de seis capítulos, el actor manchego interpreta a Eneko, un ejecutivo que mantiene una complicada relación con Marta (Cristina Kovani). Dirigida por Aitor Gabilondo y con un reparto sumamente poderoso: Arón Piper, Almudena Amor, Ramiro Blas, entre otros.

El proyecto se ve sumergido en un thriller psicológico que cuenta la vida de Sergio Ciscar, un chico que ha sido puesto en libertad después de pasar seis años en prisión tras haber cometido el asesinato de sus padres cuando aun era menor de edad.

