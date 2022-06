Maisie Williams pensó que Arya era queer hasta el final de ‘Juego de tronos’

Cuando Juego de tronos dio comienzo Maisie Williams tenía más o menos la misma edad que su personaje, Arya Stark. Esto implicaba que el crecimiento de la aguerrida princesa correría parejo al de la actriz, pero por muy rápida que fuera la producción de la serie de HBO (hasta el punto de no tardar en superar la historia de los libros originales de George R.R. Martin), las edades no tardaron en desajustarse. Williams se encontró interpretando a una chica adolescente cuando era ya adulta, topándose con momentos algo incómodos como aquella escena de sexo de la última temporada, donde Arya se encamaba con Gendry (Joe Dempsie).

“David y Dan me dijeron ‘puedes mostrar tanto o tan poco como quieras’”, recordaba Williams sobre cómo David Benioff y D.B. Weiss le guiaron durante el rodaje. Hoy Williams presenta Pistol, serie sobre los Sex Pistols donde encarna a Pamela Rooke (alias Jordan, alias una figura imprescindible de la escena punk de aquella época), y ha reconocido que la desnudez no fue lo único que le turbó de aquel encuentro sexual. Y es que, hasta aquel momento, la actriz había pensado que Arya era queer. “La primera vez que Arya me sorprendió supongo que fue en el final de la serie, cuando se quita la ropa y se acuesta con Gendry. Pensaba que Arya era queer, ¿sabes? Así que… sí, eso fue una sorpresa”.

Así lo ha declarado para Teen Vogue, aprovechando para recordar lo mucho que ama a su personaje. Por mucho tiempo que haya pasado desde el final de Juego de tronos, el corazón de Williams sigue con la princesa Stark. “No creo que sea saludable echarla de menos, pero me encantaba. La recuerdo con cariño y orgullo. Pero… ¿por qué querría entristecerme por lo más grande que me ha pasado? No quiero asociar eso con sentimientos de dolor…”. Pistol, que cuenta con Danny Boyle como director, se estrenó en FX a finales del pasado mayo con críticas positivas.

