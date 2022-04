Maisie Williams confiesa que acabó "resentida" con su personaje en 'Juego de tronos'

Interpretar a uno de los personajes más queridos de Juego de tronos puede ser un tormento o una delicia, o ambas cosas a la vez. Y eso es algo con lo que Maisie Williams está muy familiarizada: la intérprete de Arya Stark en el culebrón medieval-fantástico ha confesado que dar vida a la joven asesina acabó haciéndosele muy cuesta arriba.

Según recuerda en una entrevista para GQ (vía IndieWire), Williams empezó a interpretar a Arya con 12 años, en 2009, con lo cual las temporadas sucesivas de la serie coincidieron con el estallido de su pubertad. Algo que chocaba con la caracterización del personaje.

"Creo que, cuando empecé a ser una mujer, empecé a resentirme con Arya porque no podía expresar aquello en lo que me estaba convirtiendo", señala la actriz. "Y también me enemisté con mi cuerpo, porque no estaba en sintonía con la parte de mí que le gustaba al público".

Anteriormente, Maisie Williams también ha explicado que tuvo que llevar una faja en el pecho para disimular los efectos de dicha pubertad. Algo que no fue precisamente cómodo.

Esto no quiere decir que la actriz se arrepienta de haber encarnado al personaje de George R. R. Martin, pero sí implica que no le sobran las ganas de regresar a los Siete Reinos de Poniente. "No creo que sea sano echarlo de menos, porque me encantaba", explica. "Lo recuerdo con mucho cariño y con mucho orgullo. Pero, ¿por qué querría entristecerme al pensar en lo mejor que me ha pasado en la vida? No quiero asociarlo con sentimientos dolorosos".

Williams, que estrenará en breve Pistol (la serie dirigida por Danny Boyle sobre el nacimiento del punk), tampoco aconseja venirse arriba sobre un posible regreso de Arya. "No estoy diciendo que algo así no vaya a pasar nunca, pero tampoco lo voy a decir en esta entrevista para que todo el mundo se ponga en plan '¡Se acerca el spin-off!', porque no es así", señala.

"Tiene que ocurrir en el momento adecuado y con la gente adecuada", añade. "Tiene que encontrar su sitio en el contexto de los otros spin-off y en el universo de Juego de tronos. Y tiene que ocurrir en el momento adecuado para mí".