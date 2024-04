'Machos alfa': Dónde y cómo ver las dos temporadas y capítulos completos

El pasado mes de febrero llegó a Netflix la segunda temporada de Machos alfa, la comedia creada por los hermanos Caballero (Aquí no hay quien viva, La que se avecina). La nueva entrega de la ficción lleva tres semanas como la serie más vista en España en la plataforma de streaming, y durante este tiempo también se ha colado entre las diez más consumidas de habla no inglesa a nivel global, afianzándola como una de las producciones españolas más exitosas.

El éxito de esta segunda temporada ha hecho que Machos alfa ya haya sido renovada por una tercera entrega, y es que la ficción protagonizada por Gorka Otxoa, entre otros, es una de las series españolas que más ha triunfado durante este primer trimestre de 2024. Sus capítulos de poca duración, su enorme cantidad de comedia y sus temas actuales y trascendentales la han convertido en uno de los productos estrella de Netflix en España.

Capítulos y temporadas de 'Machos alfa' en Netflix

Hasta el momento, hay disponibles dos temporadas de Machos alfa en Netflix, cada una de ellas con una decena de episodios de media hora de duración aproximadamente. Además de Gorka Otxoa, la serie está protagonizada por Fele Martínez, Fernando Gil y Raúl Tejón, y sigue a un grupo de amigos de 40 años a los que les cuesta adaptarse a los cambios sociales que se han ido produciendo los últimos y años y que tienen que cambiar radicalmente su forma de actuar y de pensar.

Los otros proyectos en streaming de los Caballero

Machos alfa es la segunda ocasión en la que los hermanos Caballero realizan una producción directamente con una plataforma de streaming después de su colaboración con Amazon Prime Video con El pueblo (y posteriormente con La que se avecina). Los creadores de Aquí no hay quien viva no tardarán mucho en trabajar con un nuevo gigante audiovisual, ya que el próximo mes de abril llega a Movistar Plus+ su nueva serie de comedia, Muertos S.L.

