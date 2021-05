'Lupin': Tráiler y fecha de estreno de la segunda temporada en Netflix

El ladrón de guante blanco que se burla de la ley vuelve este verano a Netflix. La plataforma ha anunciado el regreso de Lupin, la serie francesa protagonizada por Omar Sy que bebe del personaje literario creado por Maurice Leblanc, con una segunda tanda de episodios que se estrenarán el próximo 11 de junio.

También han publicado un nuevo avance con las primeras imágenes de esta segunda parte de la serie, que fue dividida y estrenada en dos tandas a causa de la pandemia de covid, los ritmos de postproducción y la escasez de material fresco a la que podría enfrentarse Netflix si no racionara de esta manera sus actuales producciones de éxito.

A continuación puedes ver el tráiler de los nuevos episodios de Lupin.

Esta segunda parte de Lupin constará de cinco episodios, donde veremos de nuevo a Omar Sy en el papel de Assane Diop, un entusiasta de las novelas de Lupin que no duda en inspirarse en sus métodos mientras intentan vengar la muerte de su padre, conectar con su hijo (Etan Simon) y, por qué no, reconquistar a su ex Ludivine Sagnier.

Si viste la primera tanda de episodios, sabrás que todas estas cuestiones quedaron muy suspendidas en un gran cliffhanger a la orilla del mar.Completan el reparto de la serie Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Antoine Gouy, Shirine Boutella y Soufiane Guerrab.

Creada por George Kay (Killing Eve), en colaboración con François Uzan y producida por Gaumont Télévision, los nuevos episodios cuentan con Ludovic Bernard y Hugo Gélin como directores.