¿Quién interpreta a SPOILER en el episodio 6 de 'El libro de Boba Fett'?

[Este artículo contiene SPOILERS de 'EL LIBRO DE BOBA FETT' 1x06]

Nadie en toda la Galaxia se ha querido perder el episodio 6 de El libro de Boba Fett. Eso en el mundo de Star Wars significa que, a pesar de estar en un universo galáctico con miles de millones de criaturas y habitantes, en la serie han aparecido multitud de personajes que ya conocíamos de otros títulos. Pero eso responde a una estrategia muy concreta por parte de Disney de la que ya hemos hablado, aquí vamos a centrarnos en un personaje en particular.

Se trata, cómo no, de Luke Skywalker, el Jedi en torno al que parece imposible que deje de girar cualquier nueva incorporación al canon de Star Wars. Aunque el personaje interpretado por Mark Hamill dijo adiós en Los últimos Jedi, su presencia sigue muy activa en las series de Disney+ ambientadas en el universo galáctico creado por George Lucas.

Lo cierto es que la reaparición del Luke en el último episodio de la segunda temporada de The Mandalorian fue un golpe de timón que aumentó estratosféricamente la popularidad de la serie creada por Jon Favreau, con lo que era evidente que, una vez visto lo que funciona entre el fandom, los artífices de este universo Star Wars en streaming iban a desear seguir explotando esa veta.

Luke Skywalker en 'En el libro de Boba Fett'

Luke Skywalker vuelve a aparecer ante nuestros ojos con el rostro joven de Mark Hamill, como recién salido de El retorno del Jedi. Respecto a aquella icónica reaparición en The Mandalorian, lo cierto es que el trabajo de efectos digitales que se ha llevado a cabo en ILM para traer de vuelta al personaje ha mejorado considerablemente lo logrado hace dos años.

Luke Skywalker en 'El libro de Boba Fett' Cinemanía

En aquella ocasión fue Max Lloyd-Jones quien actuó el papel mediante captura de movimiento y su rostro fue cubierto por una versión CGI de Mark Hamill rejuvenecido. En cambio, Lloyd-Jones en El libro de Boba Fett ha tenido un pequeño cameo como piloto de X-Wing de la Nueva República pero no ha vuelto a participar en la creación de Luke Skywalker.

Aquí, además de tener a Mark Hamill bien presente en los títulos de crédito, Graham Hamilton aparece acreditado como actor de movimiento para el Jedi, mientras que Scott Lang ha sido su doble de acción (esas volteretas en el aire no parecen al alcance de cualquiera). No sabemos si el proceso habrá sido distinto al empleado en The Mandalorian, pero está claro que el resultado es mucho más natural.

Quizás estemos ante una feliz consecuencia: el año pasado, Lucasfilm fichó al el youtuber Shamook, autor de una 'mejora' del cameo de Luke Skywalker en The Mandalorian que se hizo viral en cuanto apareció online. Shamook empleó la técnica del deepfake para conseguir una apariencia mucho más realista en su rejuvenecimiento del personaje encarnado por Mark Hamill.

También hay que tener en cuenta que durante el tiempo que ha pasado desde The Mandalorian en Lucasfilm han seguido investigando y perfeccionado su tecnología de rejuvenecimiento digital. Fue el propio Shamook quien contó que la empresa había invertido tanto en machine learning como en inteligencia artificial para mejorar sus efectos visuales en este campo.

Si la nueva aparición de Luke Skywalker en El libro de Boba Fett es un indicador de lo lejos que pueden llegar, es posible que estemos ante el inicio de una era en la que volveremos a ver a muchos más personajes del pasado de Star Wars como si el tiempo no hubiera transcurrido para sus actores. Y con Lucasfilm al cargo de la próxima película de Indiana Jones, también podemos hacernos una idea de cuál será su próximo terreno de juego para poner a prueba lo aprendido.

