Lucy Lawless ('Xena') ha perdido su serie de 'Star Wars'... y podría deberse a Gina Carano

Las decisiones de los estudios son inescrutables, máxime cuando apuntan a franquicias de gran éxito y hay controversias de por medio. Sin ir más lejos, la expulsión de Gina Carano de The Mandalorian podría haberle costado a Lucy Lawless (Xena, la princesa guerrera) un papel en otra serie de Star Wars.

Lawless ha hablado sobre el tema en Metro (vía ThePlaylist), describiendo un proceso considerablemente embarullado. Según explica, cuando Carano perdió su papel de Cara Dune en The Mandalorian debido a sus tuits presuntamente antisemitas, muchos fans la propusieron a ella como reemplazo de la actriz y luchadora. Algo que no solo no se llevó a cabo, sino que también hizo que Disney dejase de contar con ella para otra serie de la saga galáctica.

"Para ser sincera, ya estaba negociando [con Disney] acerca de algo que no era The Mandalorian, pero sí tenía que ver con Star Wars", declara Lawless. Pero, según especula, esas negociaciones se fueron al traste debido a las exigencias de los fans: "No podían contratarme porque, si lo hacían, parecería que le estaban dando la razón a ese grupo de fans".

"Solo estoy especulando: en realidad no sé nada", previene Lawless. Pero, aun así, prosigue señalando que las demandas de los fans pueden ser "perjudiciales". "Si le dan la razón a este grupo de fans, ¿cómo vas a dejar satisfechos a todos los demás?".

Asimismo, la actriz apunta a que el rol de Cara Dune "se volvió político" tras el despido de Carano, algo que podría haber mandado al traste definitivamente sus posibilidades de viajar a la Galaxia Muy, Muy Lejana.