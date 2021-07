Lucasfilm ficha al autor de un 'deepfake' viral de 'The Mandalorian'

De Star Wars y Lucasfilm pueden decirse muchas cosas malas, pero también una buena que no cambia con los años y las adquisiciones: siempre tienen un ojo puesto en la creatividad de los fans. Sin ir más lejos, la productora ha contratado a Shamook, el youtuber que 'arregló' el cameo de Luke Skywalker en The Mandalorian mediante la técnica del 'deepfake'.

El vídeo de Shamook, publicado en diciembre, llegó a los dos millones de visitas puliendo las imperfecciones del momento en el que el personaje de Mark Hamill y R2-D2 adoptan a Baby Yoda.

Si sumamos a esto que el youtuber afirmaba haber tardado solo dos días en quitarle años a nuestro Jedi favorito, resulta natural que la empresa haya tardado lo justo en ponerle en nómina de Industrial Light & Magic, su mítica división de efectos especiales.

Shamook fue el primero en anunciar este cambio de situación laboral en su cuenta de YouTube: "Como ya sabéis algunos de vosotros, me uní a ILM/Lucasfilm hace unos pocos meses y no he tenido tiempo de trabajar en nuevos contenidos", explicó. Ahora, un comunicado oficial del estudio ha confirmado que, efectivamente, el artista trabaja ahora para ellos.

Asimismo, el mensaje de Lucasfilm apunta a que la empresa apuesta fuerte por el rejuvenecimiento digital de sus intérpretes más míticos. "Durante los últimos meses, ILM ha invertido tanto en machine learning como en inteligencia artificial como una forma de producir efectos visuales de impacto", señala.