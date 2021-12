Los zombis surcoreanos de la serie 'Estamos muertos' invadirán Netflix en enero

Puede que no sea la propuesta más original del mundo, pero también seguro que no le faltarán hordas de seguidores en todos los rincones del planeta. La surcoreana Estamos muertos (All of Us Are Dead en su título internacional en anglosajón) convertirá a un instituto en la zona cero de un virus que se está propagando con la rapidez acostumbrada en este tipo de brotes. La serie estará disponible en el catálogo de Netflix en enero de 2022, aunque todavía no se ha anunciado la fecha de estreno ni tampoco el número de episodios que conformarán de la primera temporada.

¿Otra serie surcoreana? Pese al reciente fenómeno que ha supuesto El juego del calamar, y en menor medida Rumbo al infierno, la plataforma en realidad dio luz verde en abril del pasado año al proyecto de adaptar una webtoon titulada Now at Our School que se hizo muy popular en Corea del Sur y otros países asiáticos. El anuncio de la producción se hizo a raíz del éxito que obtuvo Kingdom, otra ambiciosa serie surcoreana de muertos vivientes pero ambientada en la época medieval.

Joo Dong-Geun fue el creador de las historietas digitales originales y los showrunners de la serie son Lee JQ, Chun Sung-il y Kim Nam-su. Entre sus protagonistas estará un estudiante de lo más normal y corriente (Chan-Young Yoon) que intentará salvar a la chica de sus sueños y también la más popular de la escuela (Ji-hu Park). Además tendremos a la estudiante con mejores notas y presidenta de la clase (Yi-Hyun Cho), un joven que desea hacer oficio como soldado (Park Solomon) y otro de los alumnos del centro que puede llegar a ser incluso más peligroso que los zombis (In-soo Yoo).

Now at Our School se desarrolló en la web desde 2009 a 2011 y, en cuanto a su adaptación, a falta de más imágenes quedamos a la espera de que Netflix lance un primer tráiler con el que poder darle un primer bocado.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.