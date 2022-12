Los terremotos de Warner y HBO Max han afectado a la franquicia de 'Juego de tronos', según George R.R. Martin

Desde que Warner se fusionó con Discovery, pasando a llamarse Warner Bros. Discovery con el liderazgo de David Zaslav, la major de Hollywood ha encadenado crisis diversas que se expanden a sus distintas filiales. Así, fuera de lo ocurrido en DC Studios (con James Gunn y Peter Safran asumiendo el mando para dar la espalda al Snyderverso) la plataforma HBO Max ha quedado muy afectada por la gestión de Zaslav. Por un lado porque una de sus directrices estrella es devolver la prioridad a los estrenos de cine en detrimento del streaming (luego de que, durante la pandemia, el plan fuera exactamente el contrario), y por otro porque hay previsión de que en cuestión de meses se fusione con Discovery Max.

Previo a esta operación se ha cancelado varios proyectos destinados a HBO Max de forma exclusiva (caso de Batgirl o Scoob! Holiday Haunt) e incluso han desaparecido contenidos del catálogo como Westworld o Raised by Wolves. Una situación de tensión que ha afectado a una IP tan consolidada como Juego de tronos según uno de sus impulsores, George R.R. Martin. La serie estrella de HBO alumbró este año una precuela, La casa del dragón, que ha encandilado a crítica y público a la vez que demostraba que hay futuro en seguir exprimiendo las creaciones de Martin. Por eso HBO ya tanteaba multitud de spin-offs cuando se estrenó La casa del dragón. Spin-offs cuyo destino es incierto actualmente, de aquella secuela con Jon Nieve (protagonizada y escrita por Kit Harrington) a otros títulos como 10.000 ships, 9 voyages o Dunk & Egg.

En Not a Blog, Martin ha abordado el estado de estas hipotéticas series. “Algunas van más rápido que otras, como siempre ocurre con el desarrollo. Todavía no se ha dado luz verde a nada, aunque esperamos que sea pronto. Un par se han archivado, pero no diría que están muertas. Puedes sacar algo de la estantería tan fácilmente como puedes ponerlo en ella. Todos los cambios en HBO Max nos han afectado, desde luego”. La casa del dragón recibió luz verde paralelamente a que HBO cancelara un spin-off con Naomi Watts (que ya se había rodado el piloto) y una serie centrada en el Lecho de Pulgas de Desembarco del Rey. La política con Juego de tronos es asegurarse de que la serie de turno tiene la calidad necesaria, pasando por muchos preámbulos antes de aprobarse.

Preámbulos, actualmente, muy confusos. Martin también ha hablado de proyectos personales, como una adaptación que se está desarrollando a partir de otra saga literaria suya, Wild Cards, iniciada a finales de los 80. “También seguimos desarrollando la serie de televisión Wild Cards para Peacock. Y tengo libros de Wild Cards que editar”. Así como una novela próxima que preocupa mucho a sus lectores. “Ah, ¿y me he olvidado de Vientos de invierno? No, claro que no. Pero si alguna vez lo hice, sé que me lo recordaréis”. Por último, Martin aborda el éxito crítico de La casa del dragón, que le ha llevado a recibir varias nominaciones en los Globos de Oro y los Critic’s Choice Awards.

“La temporada de premios está cerca, y hay que felicitar a La casa del dragón y Emma d'Arcy por sus nominaciones a los Globos de Oro, y a Milly Alcock y a la serie por sus nominaciones a los Critic's Choice Awards”, escribe el novelista. "Cruzo los dedos de las manos y los pies por todos ellos. Pero bueno, cuando salgan las nominaciones a los Emmy, espero que Matt Smith, Paddy Considine y Steve Toussaint también reciban algo de cariño. Todos estuvieron extraordinarios”.

