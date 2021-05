'Los Simpson' y Benedict Cumberbatch vuelven a la carga contra Morrissey con una canción que lo parodia

Cuidado con meterte con Los Simpson porque siempre pueden contraatacar con una canción cargada de humor negro dedicada a ti. Eso es precisamente lo que le ha pasado al cantante Morrissey, líder de The Smiths, que ahora puede 'fardar' de tener un tema oficial en la serie animada.

La polémica empezó en abril, con la emisión del episodio Panic on the Streets of Springfield, referencia clara al tema Panic de The Smiths. Este capítulo giraba en torno a Lisa enamorándose de un músico británico, melancólico y vegano llamado Quilloughby (a quien, por cierto, presta su voz Benedict Cumberbatch). El personaje, excantante de una banda llamada The Snuffs, arrancaba como una especie de amigo imaginario de Lisa desencantado con la vida.

Sin embargo, cuando la joven conocía al Quilloughby real en un concierto de The Snuffs, se sorprendía al comprobar que este se había convertido en un hombre grosero, nada vegano y racista. Por si a alguien le quedaban dudas de que el personaje era una parodia de Morrissey, el episodio contaba con varios temas coescritos por Bret McKenzie como Everyone Is Horrid Except Me (And Possibly You), Hamburger Homicide (un guiño a Meat Is Murder de The Smiths) y How Late Is Then? (otro guiño, esta vez a How Soon Is Now?).

Al líder de The Smiths no le hizo mucha gracia el episodio en cuestión. Primero fue su manager, Peter Katsis, el que criticó a la serie animada y después el propio Morrissey publicó un comunicado denunciando "el odio" de la ficción hacia él y asegurando que habría demandado a los responsables de no haber sido tan caro.

"Las acusaciones normalmente vienen de alguien con deseos locos de importancia. No operan a un nivel muy alto", afirmó Morrissey: "Escribir para Los Simpson, por ejemplo, requiere evidentemente una completa ignorancia. Pero para mí es muy fácil decir estas cosas. En un mundo obsesionado con la Ley del Odio, no hay nadie que me proteja". El cantante atribuyó además este "ataque" por parte de la ficción animada al hecho de que su música "llega a la gente con fuerza y de una forma preciosa".

Como respuesta, Los Simpson ha publicado ahora el tema Everyone Is Horrid Except Me (And Possibly You), que ya se podía oír en el polémico episodio, al completo. La canción pertenece a McKenzie y la interpretan Benedict Cumberbatch y Yeardley Smith al más puro estilo The Smiths. ¿Qué opinará el músico?