Los ricos también lloran: tráiler de 'The White Lotus: Sicily'

Originalmente, The White Lotus fue concebida como una miniserie. Una trama autónoma que presentaría y concluiría con un número prefijado de episodios los arcos de sus protagonistas. Gracias a ello la ficción desarrollada por Mike White para HBO ganó el Emmy a Mejor miniserie junto a otros nueve galardones, arrasando en la última ceremonia pese a que ya entonces estaba avanzadísima la producción de… una segunda temporada. O, mejor dicho, de una nueva entrega de The White Lotus, reformulándose como una serie antológica para que nadie alzara la ceja y cambiando casi por entero el reparto de protagonistas. En The White Lotus: Sicily solo vuelve Jennifer Coolidge como Tanya.

El resto son otros ricachones que cambian Hawaii por Sicilia para pasar sus vacaciones en un resort de lujo. Durante su estancia, claro está, surgirán los conflictos y las oportunidades para que White satirice de nuevo con las neurosis de las clases altas, aunque en este caso el showrunner afirma que su interés es examinar los roles de género. Un tema jugoso que ya empieza a divertir desde el primer tráiler de la nueva entrega: uno que ha tardado lo suyo en ser publicado pues The White Lotus: Sicily se estrena en HBO Max el próximo 31 de octubre. Solo un día después de que HBO lo emita en primicia, a la espera de cosechar un éxito semejante al de la primera temporada (o como la llamemos).

Coolidge forma parte de un reparto donde destacan F. Murray Abraham, Aubrey Plaza, Michael Imperioli o Tom Hollander. Puedes ver el tráiler bajo estas líneas:

