Los originales cambios de look de los protagonistas de 'Élite' que querrás copiar este verano

Hace dos semanas, Élite regresaba a Netflix con una cuarta temporada repleta de novedades: entre otras, cambios en la dirección de Las Encimas, ausencias notables y nuevos personajes que han traído consigo una nueva tragedia a la serie de Carlos Montero y Darío Madrona.

Los recién llegados han sido, por un lado, Ari (Carla Díaz), Patrick (Manu Ríos) y Mencía (Martina Cariddi), tres hermanos de buena cuna que arrastran mucho drama; y, por otro, el príncipe Philippe de Pol Granch, que no suele aceptar un 'no' por respuesta. Sin duda, ninguno de los nuevos integrantes ha dejado indiferentes a los fans del fenómeno de Netflix, amantes de los misterios, los líos amoríos y los dramas adolescentes de todo tipo.

Los cuatro intérpretes, que acaban de terminar el rodaje de la quinta entrega, han aprovechado estas merecidas vacaciones tras grabar dos temporadas para irse a París de promoción y cambiar de look. Tal y como hemos podido ver en sus cuentas en redes sociales, Díaz, Cariddi, Ríos y Granch han pasado por las habilidosas manos del peluquero @karim_pascha y el resultado no podría ser más sorprendente:

Tal y como han compartido en redes, Díaz ha decidido teñirse de rubia, Cariddi se ha atrevido con el naranja, Granch ha optado por una cresta rubia y Ríos (que compartió la siguiente historia en Instagram) también se ha decantado por el rubio y se ha cortado el pelo.

Como decíamos, la quinta temporada de Élite ya se ha rodado, por lo que pronto nos reencontraremos con estos cuatro protagonistas y muchos otros en los nuevos episodios: repiten Itzan Escamilla, Claudia Salas, Georgina Amorós y Omar Ayuso, y se unen a ellos Valentina Zenere (Soy Luna, Las chicas del cable) y André Lamoglia (Juacas).

Recordemos que aún no hay sexta entrega confirmada, aunque Carlos Montero nos ha asegurado que nos les faltan ideas ni ganas: “Va a ser clave el éxito de la cuarta porque, aunque no es una serie nueva, casi lo parece. La trama está muy viva en las entregas 4 y 5, y estamos pensando en la sexta. No está confirmada, pero los guionistas tenemos ganas. Nos salen historias, personajes y nos apetece seguir contando. Si la cuarta funciona, creo que habrá Élite para rato”.

La cuarta temporada de Élite está disponible en Netflix.