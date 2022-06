Los Minions infectan la cabecera de 'The Office' y el resultado es perfecto

Ya nos lo desvelaban en Los minions, que el origen de estos es tan antiguo como el de los propios dinosaurios solo que estos sí consiguieron sobrevivir, luego tan tontos no serían. De ahí al mundo medieval, Napoleón, no preguntemos a quién apoyaron en 1939... y de ahí hasta Gru. Ahora, y ante el estreno de Los minions: el origen de Gru, secuela del spin-off, los entrañables secuaces han decidido conquistar un nuevo territorio: la oficina de Michael Scott.

En un divertido vídeo difundido por Peacock, la plataforma encargada de distribuir The Office, hemos podido ver cómo sería la serie si en vez de Michael Scott el jefe fuese nuestro villano favorito y el resto de empleados los patosos amarillos con peto. La cortinilla musical puede parecer la misma, pero no tarda mucho uno en darse cuenta de que esta no es la oficina que recordábamos.

El vídeo nos presenta una Scranton (la ciudad de Pensilvania en la que se desarrolla la serie) invadida por los Minions y que han colgado incluso carteles de la Villain-con, la convención mundial de villanos que ahora parece que se hará en la ciudad. A partir de ahí podemos ver a Gru en el papel de jefe de la compañía haciendo las veces del Michael Scott de Steve Carell.

Por su parte, también podemos ver a Kevin, uno de los minions más conocidos haciendo de Dwight (Rainn Wilson), a Stuart haciendo de Jim (John Krasinski) y a Bob haciendo de Pam (Jenna Fischer), así como varios guiños a momentos icónicos de la serie como el de los Primeros Auxilios o el Simulacro de incendios, entre otros.

Con esta divertida parodia, Peacock e Illumination Pictures unen fuerzas para promocionar el estreno de Los Minions: el origen de Gru, que en nuestro país llegará a los cines el próximo 1 de julio para contarnos las primeras aventuras del narigudo villano y su panda de secuaces endiabladamente divertidos y caóticos.

