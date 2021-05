En la vorágine recicladora de la televisión actual, era de extrañar que los antiguos profesionales de la comisaría de San Antonio no se hubieran desempolvado sus cartucheras. Pero nada, Los hombres de Paco ya está de vuelta, y Atresmedia cree que son el regreso más esperado de los últimos diez años.

El primer capítulo se emitirá el próximo lunes 10 de mayo (a las 22:45h) simultáneamente en Atresplayer Premium y Antena 3. A continuación te presentamos los detalles indispensables de nuestra investigación (poco) policial sobre este regreso inevitable.

¿Por qué vuelve 'Los hombres de Paco'?

Para Marc Cistaré, guionista original que da la cara por sus compañeros en esta nueva fase: “había un clamor popular en las redes”. Los paqueros añoraban a sus torpes antihéroes y así lo demostraba la audiencia de los diferentes canales de Atresmedia. Y así lo demostraba la gente por la calle cuando interpelaba a sus protagonistas.

¿Quién sale en la nueva 'Los hombres de Paco'?

El triángulo cómico-dramático de oro goza de buena salud. Siguen Paco (Paco Tous), Mariano (Pepón Nieto) y Povedilla (Carlos Santos).

Para Paco Tous: “A Paco Miranda le pasa lo de siempre: es un intento de buen policía, de buen hombre y de buen marido, al que todo le sale mal”.

Para Pepón: “Es muy enriquecedor para un actor recuperar un personaje como Mariano diez años después. Es algo que pasa muy pocas veces”.

Para Carlos Santos, su punto de partida es distinto: “Povedilla ya no está en la policía. Ha montado una autoescuela y está apartado de la acción. Pero me tientan con volver al barro. Y con esas caritas que tienen… Y, bueno, Povedilla es el personaje que más quiero de los que he hecho. Con él descubrió mis límites como actor”.

¿Qué se investiga en la nueva 'Los hombres de Paco'?

Volver es sencillo, el problema está en el cómo. Primero había que conseguir enrolar al núcleo duro, que se mostraron encantados. Según Cistaré: “A pesar de Paco Tous y Pepón Nieto, Los hombres de Paco vuelven sexys. Pretendemos seducir tanto al espectador antiguo como al nuevo”.

Para ello, han escrito una serie de capítulos con motivos tan poco políticamente correctos como los protagonizados por la momia de Franco, la reina Letizia o la independencia de Cataluña…

¿Quién regresa en 'Los hombres de Paco'?

Además del núcleo duro, han conseguido que vuelvan antiguos agentes y allegados como Adriana Ozores, Mario Casas, Michelle Jenner, Hugo Silva…

Según Peón Nieto (Mariano): “Está todo el reparto de las temporadas anteriores pringándose, con tramas propias e importantes, no son solo cameos”.

Pero por encima de los demás, Paco (Paco Tous) se desvive por un reencuentro: “A mí la fama no me importa, pero el éxito sí. Y para mí el éxito es volver a trabajar con Juan Diego. Trabajar con él es lo mejor que me ha pasado en mi carrera como actor”.

¿Quién se incorpora a 'Los hombres de Paco'?

Por encima de todas las nuevas incorporaciones destaca la de Amparo Larrañaga, que se pone delante de una cámara por primera vez en 13 años. “Había apostado por una carrera teatral, porque creo que es más justa con las mujeres de mi edad y porque creo que la televisión es más incompatible cómo lo entiendo yo, que son giras larguísimas de siete meses. Y me han llamado justo cuando el teatro, por culpa del virus, está cerrado”. Ella será Dolores Urbizu, una profesional dura como el pedernal que se las tendrá tiesas con Paco, porque: “no sonríe en su vida, tiene cero habilidades sociales”.

A su lado, Amaia Sagasti (La línea invisible), interpreta a Ika, la sobrina de Paco, “cabezota, con un par de ovarios y un gran corazón”, según su propia definición. “Cuando me llamaron me volví loca porque pensé que no me iban a coger. Me puse a reír y llorar a la vez. Es una serie que veía con mis padres y me encantaba”. Saltarán chispas entre ella y Juan Grandinetti, otro de los nuevos.

¿Cuál es el futuro de 'Los hombres de Paco'?

Se han rodado 16 capítulos, que se dividirán en dos temporadas de ocho episodios cada una. Como decíamos arriba, el primer capítulo se emitirá el próximo lunes simultáneamente en Atresplayer Premium y Antena 3. Y a partir de ahí, en la plataforma para, posteriormente, hacerlo en abierto.

Se llegaría así al final de la undécima… ¿y última temporada? Veamos que dice Paco El Jefe Tous: “Por mí estaría diez años más haciendo el personaje. Pero al final, como siempre, todo depende de los espectadores. Esperemos que guste”.