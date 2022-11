'Los entresijos de la FIFA', el documental de Netflix que denuncia el Mundial de Qatar

En sus cerca de 120 años, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (conocida como la FIFA, por sus siglas en francés) se ha visto rodeada de polémicas tan sonadas como el FIFA Gate, que en 2015 destapó el supuesto soborno, fraude y lavado de dinero hacia altos cargos de la organización. La punta del iceberg de un bochornoso historial, al que ahora se suma el Mundial de Qatar.

Ahora, Netflix ha encontrado su producto audiovisual estrella con la miniserie Los entresijos de la FIFA, que aborda en sus cuatro episodios las luchas de poder de la federación, así como los requisitos para que un país finalmente albergue un Mundial. Una serie de condiciones que han tomado una enorme repercusión, después de la elección del país asiático como sede de la nueva cita con el fútbol internacional.

En una apuesta de la FIFA para que países con una tradición poco futbolera también organizaran el Mundial, comenzando con Sudáfrica 2010 y Rusia 2018, el país posó su mirada en uno de los países más ricos del mundo. Así, el estado árabe se imponía en varias votaciones a las propuestas de países como EE UU, Japón, Corea del Sur y Australia, pese a la ausencia de estadios para su organización, las altas temperaturas y los problemas de derechos humanos del país del golfo Pérsico.

Sin embargo, la buena posición financiera de Qatar y algunos grandes aliados como Zinedine Zidane, quien fue embajador de la candidatura y firmó un acuerdo con la Federación Española de Fútbol, situaron la balanza a su favor. Hay que recordar que el Real Madrid y el Barcelona han contado con patrocinadores de este país, por lo que Qatar sonó con fuerza en las quinielas. Una decisión, que, pese a todo, no estuvo extensa de polémica.

Los escándalos de la FIFA

La docuserie ha sido dirigida por Daniel Gordon, quien ya estuvo detrás de El partido de sus vidas (2002), A State of Mind (2004), The Fall (2016) o The Australian Dream (2019). Un hombre que se atreve a enfrentar los escándalos de la FIFA, desde que en 2015 arrestaran a 14 miembros del Comité Ejecutivo.

La serie también continúa el nombramiento de Joseph Sepp Blatter como presidente de la federación, el inesperado triunfo de Rusia y Qatar como sedes, donde entran en juego diversos rumores de sobornos y traiciones, así como el futuro de una organización que aún intenta limpiar su nombre

La docuserie indaga en estas elecciones de las sedes, llegando en en un momento en el que las redes se dividen ante la organización del Mundial de fútbol en el país árabe. Estos días muchas cabeceras deportivas abrían con el elevado número de muertos entre los trabajadores que construyeron los estadios, así como con las palabras homófobas de Khalid Salman, exjugador de la selección qatarí y embajador del Mundial.

“La homosexualidad es haram (prohibido). No soy un musulmán estricto, pero ¿por qué es haram? Porque causa daño a la mente", soltaba el susodicho tan pancho en mitad de una entrevista a una televisión alemana, antes de ser de ser interrumpido por un encargado de prensa del comité organizador. Una nueva polémica para el que, para muchos, ya es el Mundial de la vergüenza.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.