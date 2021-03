Los creadores de ‘Stranger Things’ se unen a Steven Spielberg para adaptar ‘El talismán’ de Stephen King

Desde su estreno Stranger Things ha convenido en identificarse con la nostalgia ochentera (la misma que, por ejemplo, ha impulsado que el Robert Englund de Pesadilla en Elm Street vaya a aparecer en la cuarta temporada), pero en su desarrollo cabe encontrar dos referentes fundamentales: el cine de Steven Spielberg y las novelas de Stephen King, encauzados a través de los protagonismos infantiles/adolescentes y su enfrentamiento contra amenazas sobrenaturales. De ahí que fuera tan inevitable que en algún punto los apellidos de Spielberg, King y de los hermanos Duffer (creadores de la serie de Netflix) se unieran en un mismo proyecto.

Y no es uno cualquiera, ya que se basa en un libro de 1984 que el director de E.T. El extraterrestre lleva queriendo adaptar desde antes de su publicación. Se trata de El talismán, novela que King escribió junto a su admirado Peter Straub (autor de la icónica Fantasmas), y a la que ambos dieron continuidad en 2001, con la secuela Casa Negra. Spielberg se hizo velozmente con los derechos y no ha dejado de intentar desarrollar una película en todos estos años, hasta que finalmente Netflix le ha dado la oportunidad, poniéndole en contacto con los Duffer.

El talismán, por tanto y como demandan los tiempos, se convertirá en serie contando con la producción de los Duffer y de King a través de su sello Amblin, así como con Curtis Gwinn en calidad de showrunner. Gwinn ha trabajado previamente en The Walking Dead, The Leftovers o Narcos, y fue productor ejecutivo de Stranger Things, de forma que parece capaz de conservar la magia y el terror de la novela de King y Straub. Esta cuenta la historia de Jack Sawyer, un niño de 12 años que inicia un épico viaje para salvar la vida de su madre; uno que tiene como objetivo hacerse con una reliquia mágica, y que le conducirá por un mundo alternativo conocido como Los Territorios.

Por el momento estos son los únicos nombres asociados al proyecto, sin contar con reparto tanteado ni con fecha de estreno. Dada la existencia de Casa Negra, Netflix tiene material de sobra para que la nueva serie se expanda durante varias temporadas.