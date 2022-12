Los creadores de 'Miércoles' creen que hoy día no les permitirían hacer la serie de 'Smallville'

Miércoles es el último gran éxito de Netflix, culminando un gran año para Jenna Ortega (también presente en Scream y X) y revitalizando la franquicia de La familia Addams, gracias a las aventuras detectivescas de su carismática primogénita. Desde su estreno, la serie dirigida por Tim Burton no ha dejado de sumar audiencia, suponiendo un triunfo tal para sus creadores (Alfred Gough y Miles Millar) que ha sido inevitable remitirse a otra de sus ficciones más laureadas: Smallville. Hace más de veinte años, Gough y Millar estrenaron en CW una serie que rastreaba la juventud de un Superman adolescente (Tom Welling), cuando estaba enamorado de Lana Lang (Kristin Kreuk) y era el mejor amigo de quien se convertiría en su mayor adversario, Lex Luthor (Michael Rosenbaum).

Smallville duró diez temporadas, dándole tiempo a Clark de desplazarse a Metrópolis antes de empezar a ejercer de Superman. Entrevistados por el Hollywood Reporter, Gough y Millar aseguran no albergar deseos de proseguir la historia, más que nada porque hay quien recientemente ha vuelto sobre sus pasos: una de las primeras películas anunciadas para el nuevo Universo de DC (ese que traen consigo James Gunn y Peter Safran como líderes de DC Studios) es un regreso a los orígenes de Superman, cuando Clark empezaba a trabajar como reportero en el Daily Planet de Metrópolis. Algo que ya trataron más o menos Gough y Millar. “Ya contamos esa historia, y siempre están pensando en renovar a Superman. Leí anoche que James Gunn está escribiendo una película con un Superman joven y estoy como ‘vale’”, contó Gough.

“Creo que fuimos muy afortunados al hacer la serie cuando la hicimos porque pudimos hacerla como queríamos, sin ningún comité diciéndonos cómo proceder. Es decir, teníamos el apoyo de Warner, que no nos daba ciertos personajes que queríamos, pero logramos hacer la serie que queríamos, y que hoy no nos dejarían hacer”. Los guionistas creen que, teniendo en cuenta lo rígido que es ahora mismo el esquema de DC y Warner, y la cantidad de productores que hay involucrados cada vez que se trata de adaptar a un superhéroe, un formato como Smallville lo tendría difícil para prosperar. “Desde luego que no se nos permitiría hacer esa serie y hacer esos cambios hoy día, lo cual es una tragedia porque creo que lo increíble de fijarnos en la historia de los cómics y del personaje es que siempre están evolucionando”, tercia Millar.

“Somos muy privilegiados por haber tenido ese momento en el que realmente éramos libres”. Smallville no podría hacerse hoy, y Gough y Millar no tienen ningún consejo para Gunn sobre cómo abordar al personaje. Los guionistas están centrados en Miércoles, aunque durante la entrevista han recordado un formato que nunca vio la luz: una serie sobre la juventud de Miss Marple, la famosa investigadora de Agatha Christie. “Intentamos durante mucho tiempo conseguir una Miss Marple joven, y quizá eso influyó en el toque whodunit de Miércoles. Ver cómo evolucionaba alguien hasta convertirse en esa especie de entrometida de Agatha Christie fue algo de lo que hablamos durante un tiempo”.

