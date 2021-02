Los creadores de ‘Juego de tronos’ se unen a Hugh Jackman para una nueva serie en Netflix

Puede que los últimos capítulos de Juego de tronos dejaran atrás el beneplácito de los fans o las buenas críticas, pero eso no enturbió la apabullante recepción de la serie, motivando a HBO a iniciar un ambicioso plan de futuros spin-offs (el primero de ellos, House of the Dragon, tiene planeado estrenarse en torno a 2022). En lo que se refiere a David Benioff y D.B. Weiss, al poco de concluir la ficción basada en las novelas de George R.R. Martin firmaron un provechoso acuerdo de exclusividad con Netflix, que hasta ahora había cristalizado en dos nuevos proyectos. Hoy, Deadline informa de un tercero.

Benioff y Weiss ya habían confirmado su participación en la adaptación de la trilogía de El problema de los tres cuerpos, novela de Liu Cixin, y en The Chair, protagonizada por Sandra Oh y producida por Amanda Peet. Ahora, los controvertidos creadores de Juego de tronos han resuelto también encargarse de adaptar la novela The Overstory, publicada en nuestro país con el título de El clamor de los bosques. Galardonada con el Pulitzer en 2019, El clamor de los bosques fue escrita por Richard Powers, y se centra en las experiencias de cinco árboles lidiando con la deforestación.

La historia, de índole claramente ecologista, no solo tiene a Benioff y Weiss como productores: también encontramos a bordo del proyecto a Hugh Jackman (que podría ejercer tanto de productor como de actor protagonista) y a Bernadette Caulfield, que viene igualmente de Juego de tronos. El guionista Richard Robbins ya ha escrito el piloto de El clamor de los bosques, aunque aún no se ha dado ninguna fecha para su estreno en Netflix, ni se sabe de algún otro miembro del equipo.