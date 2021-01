¿Tendrá 'Los Bridgerton' segunda temporada? Todo lo que sabemos

Shonda Rhimes se ha convertido en una de las productora y creadoras más prolíficas y exitosas de la televisión actual por mérito propio. Tras conquistar a la audiencia con los dramas románticos y profesionales de los médicos en un hospital de Seattle en Anatomía de Grey, ha seguido sumando proyecto aclamado tras proyecto aclamado, como Scandal o Cómo defender a un asesino (en esta última, firma como productora).

No es de extrañar que Netflix le ofreciera un contrato multimillonario para que creara contenido para ellos. Su primera apuesta para la plataforma, Los Bridgerton, una mezcla entre Jane Austen y Gossip Girl, ya es todo un fenómeno de masas tras acumular 63 millones de visionados durante las Navidades. Además de dramas románticos, intrigas de todo tipo y diálogos maliciosos, la serie también ha enganchado a los espectadores con una banda sonora muy moderna para la época en la que se ambienta.

Simon (Regé-Jean Page) y Daphne (Phoebe Dynevor)

Creada por Chris Van Dunsen, la adaptación de las novelas de Julia Quinn que Rhimes ha planteado como una revisión contemporánea del periodo de Regencia inglés en términos de inclusión racial y cultura sexual, ya tiene un fiel fandom que ahora se pregunta si habrá segunda temporada para la familia Bridgerton.

De momento, Netflix no ha confirmado si habrá o no más episodios de la ficción, pero, tras el éxito cosechado por la primera entrega, todo apunta a que así será. No es el único indicativo que parece confirmar esta esperada renovación. En CINEMANÍA, hemos recopilado todo lo que se sabe sobre una posible segunda entrega.

¿Ya está en marcha?

Antes de entrar de lleno en lo que sabemos de una posible continuación de la serie del momento, recordemos que la primera entrega sigue las desventuras de Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) en su búsqueda de marido dentro de la alta sociedad londinense del siglo XIX.

Sin embargo, todo se tuerce para la favorita de la reina cuando sale a la luz un misterioso diario (el de Lady Whistledown, con la voz en off de Julie Andrews) que da cuenta de unos supuestos escándalos protagonizados por su familia. Afortunadamente, Daphne cuenta con la ayuda del Duque de Hastings (René- Jean Page), un codiciado soltero, para limpiar su nombre.

Nos despedíamos de la historia con la revelación de la identidad de Lady Whistledown. Cuidado, se avecinan SPOILER.

Eloise (Claudia Jessie) y Penelope (Nicola Coughlan)

Como decíamos, la primera temporada se despedía desvelando quién era la columnista más chismosa de Londres: la dulce y aparentemente inocente Penelope Featherington (Nicola Coughlan). La ficción también decía adiós con más de un cabo suelto. El futuro de los hermanos de Daphne, sin ir más lejos, era más incierto que nunca: Anthony (Jonathan Bailey) afirmaba estar decido a cumplir con sus responsabilidades como vizconde, mientras que Eloise (Claudia Jessie) se preparaba muy a su pesar para buscar marido y Colin (Luke Newton) se marchaba de viaje.

Además de todas estas tramas abiertas, tal y como recoge Elle son muchas las webs especializadas que recogen un listado con futuros rodajes, entre ellos el de un proyecto llamado Bridgerton 02 que comenzará su producción en marzo en Uxbridge, Inglaterra. ¿Casualidad? Lo dudamos.

Nuevas tramas

La primera temporada de Los Bridgerton se centra en Daphne Bridgerton y su relación con el Duque Simon Basset. Sin embargo, ellos son solo una pequeña parte del universo creado por Julia Quinn, la perteneciente al libro El duque y yo, que arranca una saga de ocho novelas, cada una de ellas centrada en uno de los hermanos Bridgerton.

Siendo así, es muy probable que la segunda temporada ponga el foco sobre Anthony Bridgerton, como hace el segundo libro de la saga, El vizconde que me amó.La novela el cuestión explora el triángulo amoroso del primogénito de los Bridgerton con su nueva prometida, Edwina Sheffield, y la hermana mayor de esta, Kate Sheffield. Y es que, tras vivir intensamente su juventud, el bueno de Anthony ha decidido sentar cabeza para dejar un heredero. Pero encuentra un obstáculo inesperado: la persistente hermana de la novia elegida, que pasará de ser un dolor de cabeza a otra cosa...

Anthony (Jonathan Bailey)

Las pistas que nos ha dejado la serie también apuntan en esa dirección. Según recoge Elle, la abeja que aparece al final de la primera temporada está relacionada con el personaje de Anthony, que se convierte en vizconde después de que su padre muera por una picadura de este insecto. Así mismo, en la novela las abejas siguen estando presentes después de que una pique a Kate Sheffield.

Sin embargo, pese a lo lógica y atractiva que resulte esta idea, cabe recordar que la primera temporada del drama de época se ha tomado sus licencias a la hora de adaptar la novela, optando por revelar, por ejemplo, la identidad de Lady Whistledown o por presentar antes de tiempo al personaje de Marina Thompson (Ruby Barker). Siendo así, la segunda temporada podría ahondar en la búsqueda del amor de Anthony de forma inesperada.

Regresos

A la espera de la confirmación de Netflix, el creador de Los Bridgerton, Chris Van Dusen, ya ha mencionado su deseo de embarcarse en una segunda entrega en una entrevista para The Wrap: "Igual es muy pronto para hablar de esto, pero tengo un plan y una visión pensada para que triunfe". "La primera temporada trataba sobre Daphne y seguía su relación, su historia de amor con Simon", explicó: "Hay ocho libros, sobre los ocho hermanos. Y si tenemos éxito, me encantaría poder explorar historias y romances de cada hermano Bridgerton".

En cuanto a los protagonistas, los actores principales también han mostrado su entusiasmo ante una nueva entrega. Al fin y al cabo, si se cumple lo previsto y la ficción se centra en la segunda novela de Quinn, es muy probable que casi todos el reparto regrese al completo en los nuevos episodios.

Los hermanos Bridgerton

Así, Regé-Jean Page volverá a meterse en la piel de Simon Basset y Phoebe Dynevor en la de Daphne Bridgerton, aunque la serie ya no se basará en su historia de amor. También veremos a Nicola Coughlan como Penelope Featherington, lidiando con las dificultades de llevar una doble vida, y a su familia, con la matriarca Portia Featherington (Polly Walker) al frente (y en la ruina). También volverán presumiblemente el resto de los Bridgerton, aunque el relato siga sobre todo a Anthony.

Lo más probable es que Netflix anuncie próximamente la renovación de su fenómeno navideño y la producción de la segunda temporada arranque, como prevén los calendarios de rodaje, en marzo. De confirmarse todo esto, los Bridgerton podría volver a la pequeña pantalla a finales de 2021 o en 2022. ¿Engancharán los líos amorosos de Anthony tanto como los de su hermanita? Nos apostamos la fortuna perdida de los Featherington a que sí.

Los Bridgerton está disponible en Netflix.