'Loki': Cuándo se estrena la segunda temporada, sinopsis y reparto

Durante el reciente Upfront de Disney, el director creativo de Marvel Studios Kevin Feige se mostró tan orgulloso como concienciado con la importancia que podría tener la segunda temporada de Loki. Nos hallamos inmersos en la Fase 5 de la llamada Saga del Multiverso, habiendo dejado atrás Ant-Man y la Avispa: Quantumanía y Guardianes de la Galaxia: Volumen 3 al tiempo que la intención de inundar en demasiado poco tiempo el streaming con series de Marvel.

Con lo que el ritmo de producción ha bajado. Para 2023 nos queda por ver una película más de Marvel al tiempo que no hemos visto aún ninguna serie. Mientras The Marvels se estrena el 10 de noviembre, la directiva ha ido revelando con cuentagotas el destino de las series que tenía planeadas para este año. No hace mucho que supimos que Invasión secreta, protagonizada por Samuel L. Jackson y Ben Mendelsohn, llegaría a Disney+ el 21 de junio. Es la siguiente parada en el camino.

Y después de eso, ¿qué? Pues en el Upfront Feige lo ha aclarado por fin: dos series más. Dos series más, y concluirá la cosecha de Marvel para 2023. Estas son Echo, spin-off de Ojo de halcón que llegará el 29 de noviembre, y poco más de un mes antes la segunda temporada de Loki. Esta es la serie que nos interesa ahora.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de 'Loki'?

La importancia de estos nuevos episodios de Loki, según Feige, se debe a que es la “primera segunda temporada de Marvel”. Loki es la única serie de Marvel Studios en nutrir la continuidad de la franquicia que ha sido renovada por una segunda temporada; alrededor de ella todas las demás han integrado una historia unitaria, a modo de miniserie. Pero el último episodio de Loki abría un gran cliffhanger: uno que hay que resolver.

De este modo, la segunda temporada de Loki (de la que aún no se ha revelado cuántos capítulos la compondrán) debutará en Disney+ el viernes 6 de octubre. Dará el relevo a Invasión secreta (cuyo último capítulo se emite el 26 de julio) y antecederá tanto al estreno en cines de The Marvels como al lanzamiento en modo Netflix de Echo.

Sinopsis de la segunda temporada de 'Loki'

No hay muchos detalles de cuál será la trama de estos nuevos episodios, más allá de que describiría las consecuencias del colapso de la Agencia de Variación Temporal. Según nos daba a entender El que Permanece en el último episodio de Loki, las distintas líneas temporales se han superpuesto unas a otras y el multiverso ha sido sacudido por un terremoto: uno del que ya nos han llegado ecos tanto en Spider-Man: No Way Home como en Doctor Strange en el multiverso de la locura.

Pero quizá sea Ant-Man y la Avispa: Quantumanía la película ante la que la segunda entrega de Loki deba responder más específicamente. Y es que la película que inauguró la Fase 5 terminaba con una escena poscréditos remitiéndonos directamente a la segunda temporada de Loki, con los personajes de Tom Hiddleston y Owen Wilson asistiendo a una misteriosa conferencia pilotada por un tipo con los rasgos de Jonathan Majors… así que mejor hablemos del reparto.

Equipo de la segunda temporada de 'Loki'

Tom Hiddleston vuelve como Loki, Wilson lo hace como el agente de la AVT Mobius. Ya solo con esa confirmación es suficiente para esperar la segunda temporada con ganas: la química de estos dos fue lo mejor de los primeros compases de Loki. En cualquier caso, Quantumanía nos los mostraba trabajando juntos de nuevo, con lo que resolvía hasta cierto punto el cliffhanger de la primera temporada.

Al fin y al cabo esta concluía con un reseteo de la continuidad espaciotemporal que afectaba a Mobius, en la medida de no recordar a su antiguo compañero. Ya sea porque ha recuperado la memoria o porque han solucionado hasta cierto punto el embrollo de El que Permanece, Loki y Mobius siguen siendo socios. Y su objetivo ahora es investigar a las distintas variantes de Kang, tal y como le conocimos con su primera variante en Loki y luego como gran antagonista de Quantumanía.

Con Kang ocurre que Majors, su intérprete, fue arrestado por violencia doméstica y ahora mismo espera una comparecencia ante los juzgados en junio. Feige no ha aclarado qué pasará con él, pero según ha trascendido Majors pudo rodar su parte de la segunda temporada de Loki antes del incidente. Sería, pues, otro miembro estelar del reparto, junto a Sophia Di Martino que regresa como Sylvie.

Jonathan Majors como Kang Disney

El elenco de la segunda temporada de Loki incluye además a un ganador del Oscar: Ke Huy Quan, Mejor actor secundario por Todo a la vez en todas partes. Se desconoce cuál es su papel, y más allá del reparto encontramos al frente de los nuevos capítulos a Justin Benson y Aaron Moorhead, cineastas indie que ya debutaron con Marvel en Caballero Luna. Sustituyen como directores a Kate Herron, que anunció que abandonaba la serie al poco de que concluyera su primera temporada.

Quien escribe todos los capítulos es Eric Martin, llegado de Rick y Morty al igual que el showrunner de la primera temporada, Michael Waldron.

