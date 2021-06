‘Loki’: ¿Qué esconde el refresco favorito de Mobius?

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE LOKI]

Puede que uno de los grandes hallazgos de Loki (en el par de episodios que llevamos vistos) sea su retrato de la Agencia de Variación Temporal. Dejando las reminiscencias que pueda tender con El ministerio del tiempo a un lado, la organización con la que el personaje de Tom Hiddleston se ha visto obligado a colaborar presenta una particularísima mezcla de familiaridad y desconcierto. Es decir, reconocemos en su funcionamiento un orden burocrático muy definido, al tiempo que hay pequeños detalles que nos van sorprendiendo a cada minuto. Sobre todo en lo relativo a Mobius (Owen Wilson), el agente que trabaja junto a Loki para dar caza… a otra versión de Loki.

La química establecida entre Hiddleston y Loki también es otro de los grandes valores del show, pero el carácter de Mobius está sorprendiendo a más de uno. ¿Esconde algún secreto su ánimo relajado y absolutamente fiel a la AVT? Por lo pronto sabemos que el personaje tiene sus pequeñas excentricidades, como un gran cariño por las motos de agua… y una aparente adicción a la soda Josta. En los dos primeros capítulos de Loki, Mobius ha sido visto con una lata de este refresco sobre su mesa, lo que ha conducido a algunos fans a preguntarse si la marca puede tener algún significado. Porque, sí, la Josta existe. O mejor dicho, existió.

La Josta fue creada por PepsiCo en 1995, suponiendo la primera bebida energética en ser comercializada dentro de EE.UU. (que apenas llegamos a oler en España). Este refresco poseía un sabor afrutado y entre sus ingredientes incluía guaraná, un extracto de planta que podía ser utilizado como afrodisíaco. Esto último provocó una instantánea vinculación de la Josta con el vigor sexual, ya que en su anuncio más famoso aparecía un hombre anciano lamentando que no hubiera aprovechado su juventud lo suficiente (en tanto a alternar con chicas guapas).

El eslogan que entonces acompañó el producto es muy interesante: “Coulda, Woulda, Shoulda” (“sería, debería, podría”). Esta sucesión de condicionales es fácilmente vinculable al propósito de la AVT, determinada a impedir que la Sagrada Línea Temporal tenga bifurcaciones, pero en cualquier caso la Josta desapareció mucho antes de que Loki consiguiera escapar de su destino en Vengadores: Endgame. La creación de esta bebida surgió como un nuevo golpe de efecto en la guerra que Pepsi mantuvo con Coca Cola en los 90, pero en 1999 decidió dejar de venderla.

La Josta había creado por entonces tanto consumidores satisfechos que estos se han organizado durante los años siguientes una Association for Josta Saving (“Asociación para salvar la Josta”) que exige que Pepsi vuelva a fabricarla. No han tenido mucho éxito pero claro, Mobius no necesita que tengan éxito: si puede seguir bebiéndola se debe seguramente a que ha viajado recurrentemente a mediados de los 90 para agenciarse provisiones. ¿Es algo permitido por el reglamento de la AVT? ¿No podría suponer la existencia de la Josta más allá de su época original una posible alteración en la Sagrada Línea Temporal?

Se trate de una negligencia por parte del personaje de Wilson o no (y sea cual sea la importancia que pueda adquirir en el futuro de Loki) no cabe duda de que es un buen detalle a la hora de construir a Mobius. Alguien muy profesional.. que de vez en cuando se permite sus caprichitos.