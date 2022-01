Lo que hacemos en la popa: tráiler de ‘Our Flag Means Death’, la comedia de piratas de Taika Waititi

Antes de convertirse en el director más ocupado de Hollywood, Taika Waititi se hizo un nombre en la comedia. Acompañado de Fred Armisen o Rhys Darby, el neozelandés despuntó en títulos como Los Conchords o, sobre todo, la parodia vampírica Lo que hacemos en las sombras, que acabó dando pie a una aclamada serie. Por mucho que ahora haya ganado el Oscar por Jojo Rabbit y sea el hombre de confianza de Marvel (estrena Thor: Love and Thunder este 6 de mayo), Waititi no olvida a sus compinches, y Our Flag Means Death es el barco perfecto para volver a divertirse con ellos. En más de un sentido.

El responsable de A la caza de los ñumanos ha sacado hueco en su apretada agenda para producir Our Flag Means Death, reservándose el papel del pirata Barbanegra. Se trata de una nueva serie destinada a HBO Max que se basa en la historia real de Stede Bonnet, un aristócrata que sorprendió a propios y extraños cuando dejó atrás su pudiente entorno para echarse al mar y convertirse en bucanero. Bonnet cuenta en la pantalla con el rostro de Darby, y el primer tráiler de Our Flag Means Death nos lo muestra tratando de motivar a su tripulación con un discurso triunfal llamado a ser despachado con total desinterés. Los piratas son piratas, y no necesitan envolver sus actividades en la retórica.

Además de Darby y Waititi, en el reparto de Our Flag Means Death encontramos a otro habitual del director como Armisen, en compañía de Joel Fry, la exCazafantasmas Leslie Jones o Ewen Bremner. David Jenkins ejerce de showrunner, Waititi dirige el piloto, y al parecer nuestro Nacho Vigalondo rueda algunos episodios, según reveló en Twitter. “Nuestro Barbanegra es una leyenda, un amante, un luchador, un genio táctico, un espíritu poético, y alguien un poco loco. Solo un hombre puede interpretarle, y ese es el gran Taika Waititi", contaba Jenkins hace tiempo.

HBO Max aún no ha dado una fecha de estreno específica para la serie, pero se espera que esta llegue a la plataforma el próximo mes de marzo. Échale un vistazo al tráiler bajo estas líneas.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.