Lo próximo de Quentin Tarantino será finalmente una miniserie de ocho episodios

En 2020 Quentin Tarantino anunció que se retiraría tras la décima película. Una vez estrenada Érase una vez en Hollywood le quedaba una, por lo que teníamos por delante meses del cineasta tanteando varias opciones. Sobre la mesa tuvo Kill Bill 3, una adaptación de Elmore Leonard e incluso un film de Star Trek, para paulatinamente dejar claro que tenía otras inquietudes más allá de dirigir. De este modo Tarantino quiso probar suerte con la escritura, firmando un contrato con Harper Collins que ya ha dado pie a dos publicaciones: la novela derivada de Érase una vez en Hollywood y el ensayo Meditaciones de cine, que llega a España este 26 de enero. Hoy el director se encuentra promocionando este último libro, y en durante su tour ha hecho un sorprendente anuncio.

Los deberes promocionales han llevado a Tarantino a conversar con Elvis Mitchell, responsable del documental Am I Black Enough for You? En esta charla, según IndieWire, Tarantino ha revelado que su próximo trabajo como director será una miniserie de ocho episodios, retrasando el momento en que dirija su décimo largometraje. No ha dado ningún detalle sobre la miniserie, aunque no parece descartar la posibilidad de que sea un proyecto streaming y la idea es que llegue en algún punto de 2023. Por otra parte, no sería exactamente su debut en la televisión: Tarantino ha estado involucrado en la serie de Abierto hasta el amanecer que nacía del film que hizo con Robert Rodríguez, además de escribir y dirigir dos episodios de CSI en 2005 y dirigir un episodio de Urgencias allá por 1995.

También ha aparecido como actor secundario en Alias y llegó a un acuerdo con Netflix para lanzar Los odiosos ocho dividida por episodios, pero en este caso hablamos de un proyecto televisivo original donde sería el principal responsable. El director se muestra dubitativo por su parte con el destino que podría tener ahora mismo un film en el que se involucrara. Concretamente le preocupa cómo se estrenaría, pues contar con una ventana de 30 días como se estila ahora en algunos sectores de Hollywood “disminuiría su rendimiento” e incluso le haría preguntarse hasta qué punto es cine. El director llega a dar a entender que, si terminara dirigiendo una película directa al streaming, esta no contaría como la décima de su carrera y no sería lo último que hiciera.

En resumen, que parece que tenemos Tarantino para rato por mucho que aquella profecía de las diez películas nos hiciera temer lo peor.

