Llegó la hora del reencuentro: Zendaya comparte el teaser de la segunda temporada de ‘Euphoria’

La primera temporada de Euphoria culminó con un cliffhanger brutal… que no fue resuelto del todo en los dos especiales “pandémicos” que HBO estrenó hace algunos meses. La ruptura de Rue y Jules parece irreparable, pero no por ello el fandom de la popular serie está sufriendo menos con la espera ante la continuación. Recientemente se cumplían dos años desde que Euphoria vio la luz, y ya que aún no tenemos nada parecido a una fecha de estreno para los nuevos capítulos Zendaya, intérprete de Rue, ha querido hacerle un pequeño regalo de aniversario a sus seguidores.

De este modo, la actriz ha publicado en su cuenta de Instagram un teaser de la segunda temporada de Euphoria, que no cuenta demasiado pero sí es extrañamente prometedor. La pieza se limita a una escena en la que Rue mira a Jules (Hunter Schafer) desde un pasillo de su instituto, sonriendo ante lo que aparenta ser un inminente reencuentro. “Nos vemos pronto”, se limita a escribir Zendaya en su perfil. Y no hay más pistas, aunque en estos momentos resulta pertinente recordar unas palabras de Sam Levinson, creador de la serie.

“El objetivo es estrenar los capítulos este año, y esperamos cumplirlo”, dijo en vísperas de iniciar el rodaje. Que se sepa, la producción de la segunda temporada aún no ha terminado, pero si todo va bien llegaría a HBO antes de que concluya 2021. Descubriremos entonces si el teaser nos ha dado falsas esperanzas, porque a todas luces este insinúa que Rue y Jules harán las paces y volverán a ser pareja.

