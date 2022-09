Lista de ganadores de los Premios Emmy 2022

La 74ª edición de los premios de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos, más conocidos como los Premios Emmy, premia a las mejores series y ficciones televisivas del año. La gala de esta madrugada del 12 al 13 de septiembre está presentada por Kenan Thompson, anfitrión de los Emmy 2022, actor y humorista norteamericano, rostros popular de programas como Saturday Night Live, donde ha trabajado en 383 episodios.

Tras la victoria el año pasado [ganadores Emmy 2021] de The Crown (drama), Ted Lasso (comedia) y Gambito de dama (miniserie), y la primera tanda de premios de esta edición entregados en los los días 3 y 4 de septiembre pasado, en los Creative Arts Emmy Awards, este año hemos tenido nuevo palmarés [así quedaron las nominaciones a los Emmy 2022].

Mejor SERIE DRAMA: xxxxx

Mejor actriz principal drama: xxxx por xxxxx

Mejor actor principal drama: xxxxx por xxxxx

Mejor actriz de reparto drama: xxxxx por xxxxxx

Mejor actor de reparto drama: xxxx por xxxxx

Mejor dirección drama: xxx por xxxxxx

Mejor guion drama: xxxxx por xxxxx

Mejor actor invitado drama*: Colman Domingo, por Euphoria.

Mejor actriz invitada drama*: Lee Yoo-mi, por El juego del calamar.

Mejor SERIE COMEDIA: xxxxx

Mejor actriz principal comedia: xxxxx por xxxxx

Mejor actor principal comedia: xxxx por xxxxxx

Mejor actriz de reparto comedia: xxxxxx por xxxxxx

Mejor actor de reparto comedia: xxxxx por xxxxx

Mejor dirección comedia: xxxxx por xxxxx

Mejor guion comedia: xxxxx por xxxx

Mejor actor invitado comedia*: Nathan Lane, por Solo asesinatos en el edificio.

Mejor actriz invitada comedia*: Laurie Metcalf, por Hacks.

Mejor MINISERIE: xxxx

Mejor actriz principal miniserie: xxxxx por xxxxxx

Mejor actor principal miniserie: xxxxxx por xxxxx

Mejor actriz de reparto miniserie: xxxxxx por xxxxxx

Mejor actor de reparto miniserie: xxxxxx por xxxxx xxxxxx

Mejor dirección miniserie: xxxxxx por xxxxxx

Mejor guion miniserie: xxxxxx por xxxxxx

Mejor película para televisión / telefilme*: Chip y Chop: Los guardianes rescatadores.

Mejor serie animada*: Arcane (capítulo When These Walls Come Tumbling Down)

Mejor serie documental*: The Beatles: Get Back.

*Premios entregados en la gala de los días 3 y 4 de septiembre pasado, entre los Creative Arts Emmy Awards.