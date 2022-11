Lionsgate+ (antes Starzplay) se retira de España tras un duro trimestre para la compañía

Ayer no solo se dio a conocer el rendimiento del último trimestre en Warner Bros. Discovery. Pasó lo mismo, y de forma proporcionalmente dramática, con Lionsgate. El estudio, que al igual que Warner cuenta con un blindado brazo streaming como Starzplay/Lionsgate+, ha ganado entre julio y septiembre 875 millones de dólares y cuenta ya con 37.8 millones de suscripciones, pero las pérdidas matizan esta alegría: la compañía se ha dejado por el camino 1.750 millones, exigiendo una reestructuración cuyas claves ya han sido anunciadas en un evento para la prensa, de las que se hace eco The Hollywood Reporter. La principal de ellas, abandonar siete mercados clave. Serán Francia, Alemania, Japón, los países nórdicos, la zona de Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) y, sí, España.

El caso de España es peculiar porque el 29 de septiembre la plataforma conocida como Starzplay había pasado a llamarse Lionsgate+. Apenas un mes después, Lionsgate+ deja de operar en España así como en Japón y otros lugares de Europa, de forma que a nivel internacional solo seguirá disponible en Reino Unido, Canadá y Latinoamérica. No ha trascendido una fecha concreta para el cierre en España de Lionsgate+ (actualmente su página web sigue ofertando el servicio), pero no debería tardar pues se espera que Starz y Lionsgate puedan alcanzar un equilibrio en sus finanzas a finales de 2024 o antes. John Feltheimer, CEO de Lionsgate, pretende con esto proteger su inversión y “proveer a nuestro negocio internacional de un camino claro hacia la rentabilidad”.

Lionsgate adquirió Starz en 2016 por 4.400 millones de dólares y amparado en la voluntad de que sirviera de depósito televisivo para su producción original, pero el tiempo ha pasado y la productora no termina de verlo claro. Aún así, la plataforma resultante ha ido estrenando ficciones de prestigio considerable como The Great con Elle Fanning, Gangs of London o la más reciente Gaslit, con Julia Roberts y Sean Penn, mientras que los últimos datos avalan que pese a todo la división streaming da dinero: la producción cinematográfica ha conducido a unos ingresos de 224 millones de dólares, que es menos que los 330 del año pasado pero se compensan con el aumento de la producción televisiva.

Imagen de 'John Wick Hex'

Baba Yaga trae la salvación

En cualquier caso, hoy la idea de Lionsgate es escindirse progresivamente de Starz y separar sus producciones (como empresas independientes, los inversores podrían valorar los ingresos por separado), y queda la incógnita de qué pasarán con las series de Lionsgate+ ahora que se han quedado sin hogar. Pese a lo que pudiera parecer, durante el evento Lionsgate no solo ha dado malas noticias, sino que ha querido conservar la confianza de los accionistas a partir de una única y flamante IP: John Wick. La saga protagonizada por Keanu Reeves estrena su Capítulo 3 el 24 de marzo de 2023, pero esa no es la única expansión que está en marcha. The Continental se articula, así, como todo un evento televisivo.

Se trata de una miniserie de tres partes (cada una de una hora y media de duración) que nos lleva a los años 70 para conocer los orígenes del hotel del mismo nombre y la juventud de Winston Scott, originalmente interpretado por Ian McShane y aquí teniendo el rostro de Colin Woodell. The Continental iba a ver la luz en Starzplay luego de ser producida por Lionsgate Television, pero las últimas reestructuraciones han llevado a un cambio de planes: como Peacock (plataforma de NBCUniversal) posee los derechos de distribución de las películas de John Wick, será la que estrene la miniserie dentro de EE.UU. Al mismo tiempo, y de forma mundial con la excepción de Israel y Oriente Medio, The Continental se estrenará en el catálogo de Amazon Prime Video a lo largo de 2023.

Más allá de The Continental y Capítulo 3 hay que recordar que está en marcha un spin-off protagonizado por Ana de Armas, Ballerina, y Feltheimer ha añadido que también quieren desarrollar un gran videojuego de John Wick. El temible asesino ya ha saltado antes a este medio, en calidad de skin de Fortnite o en John Wick Hex (juego de estrategia de 2020 cuyo concepto podría resumirse en “ajedrez con disparos”), pero en este caso hablaríamos de un proyecto Triple A. Es decir, de alto presupuesto. “No quiero adelantarme, pero diría que creemos que hay un gran juego triple A en John Wick. Hemos estado recibiendo propuestas. Estamos interesados en llevarlo adelante, pero no quiero decir nada más sobre eso en este momento”, concluye.

