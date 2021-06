Liam Neeson se queda fuera de 'Obi-Wan Kenobi': "No han contactado conmigo"

Tal vez la posibilidad de aparecer en Obi-Wan Kenobi no le quitase el sueño, pero Liam Neeson le dio una alegría a los fans de Star Wars cuando declaró estar dispuesto a volver como Qui-Gon Jinn. Como suele suceder, eso sí, las buenas intenciones del actor irlandés han sido una cosa, y los planes de Disney y Lucasfilm, otra bien distinta.

Según ha declarado Neeson en el programa de Jimmy Kimmel (vía The Playlist), el estudio no ha contactado con él para interpretar de nuevo al maestro de Ewan McGregor. "No creo [que vaya a salir]: no se han puesto en contacto conmigo", señaló el actor.

Cabe precisar, eso sí, que la actitud de Neeson acerca de su porvenir en la Galaxia Muy, Muy Lejana parece indicar que este no podría traerle más al pairo. De hecho, su primer comentario acerca de Obi-Wan Kenobi fue "he oído que Ewan está haciendo una serie".

En el caso de que alguno se pregunte cómo podría reaparecer Neeson en la serie, si su personaje moría en Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma, la explicación es sencilla. Porque, como nos demostraron Alec Guinness en la primera trilogía y Mark Hamill en El ascenso de Skywalker, los Jedi difuntos pueden reaparecer oportunamente como fantasmas de la Fuerza.

Aunque Liam Neeson no vaya a hacer acto de presencia, Obi-Wan Kenobi contará con otro veterano de las precuelas, Hayden Christensen (esta vez ya plenamente transformado en Darth Vader) y con nuevas incorporaciones como Indira Varma, Joel Edgerton, Kumail Nanjiani y el actor y director Benny Safdie (Diamantes en bruto).