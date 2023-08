TVE visibiliza al género no binario con un alegato en su serie diaria más cara

Poco a poco va creciendo la lista de series donde aparecen personajes que representan las distintas realidades del colectivo LGTBI+. Cada vez son más las ficciones que visibilizan y reflejan en sus guiones los cambios sociales del siglo XXI donde, además, las redes sociales ayudan a hacerse eco y reciben el apoyo de la audiencia que se siente más identificada.

Sin embargo, las letras más asentadas en las ficciones han sido la L y la G, aunque la T también va cobrando cada vez más relevancia en los últimos años, especialmente con el estreno de Veneno, una serie muy acertada de Atresplayer PREMIUM creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi, basada en el libro de Valeria Vegas.

Fotograma de la serie 'Veneno'. Atresmedia

Las personas trans también cobran protagonismo en Euphoria, una de las series de éxito de Netflix, con el personaje de Jules Vaughn, interpretado por la actriz y modelo Hunter Schafer que sufre la misma realidad en la vida real. Sin embargo, a excepción de estas tres primeras letras de las siglas del colectivo, el resto están prácticamente invisibilizadas.

La televisión pública acierta con ‘4 estrellas’

Ha sido este martes, en el episodio del 8 de agosto, cuando en 4 estrellas, la serie diaria del prime time de TVE, ha dado una auténtica lección que ha sido aplaudida por los espectadores al mostrar una trama con un personaje no binario.

La cadena pública ha dado con esta ficción un ejemplo de tolerancia, diversidad y respeto, donde el personaje de Dani explica en horario de máxima audiencia lo que significa el género fluido haciendo una importante reflexión sobre las diferentes identidades sexuales que existen.

⭐⭐⭐⭐ Dani es el sobrine de Javier y trata de explicar a su tío lo que significa ser una persona de género fluido#4estrellashttps://t.co/eGcuDvao7w pic.twitter.com/Gqw2tzumLK — La 1 (@La1_tve) August 8, 2023

"Yo no he elegido ser así. No es un capricho, es cómo me siento"

El contexto de la trama surge cuando la plataforma de mujeres de la localidad ficticia de Vera del Rey organizasen unas jornadas de apoyo a la diversidad LGTBIQ+. Cuca, Marifrán y Felisa, conocidas como 'las tres veras', se encargaron de impulsar una iniciativa con el objetivo de concienciar a los habitantes del pueblo, a pesar de que tuvieron que lidiar con las reticencias de Arturo, el alcalde conservador de la región.

Con motivo de esta celebración, Javier y su familia reciben la visita en su casa de su sobrine Daniel (interpretado por Iván Vigara), una persona de género fluido que quiere explicar a los suyos su identidad y empieza por su tío Javier, al que cuenta que pese haber nacido con órganos sexuales masculinos, no se siente ni hombre, ni mujer.

Finalmente, Dani se arma de valor y se sube al escenario del pueblo para lanzar un emotivo alegato sobre su identidad de género en el cierre de las jornadas: “Es muy raro que estéis aquí todos mirándome porque yo siempre me he sentido invisible. Nunca había conocido a nadie como yo, ni en la calle, ni en la tele. Me ha costado, pero ya sé quién soy. No soy un maricón, ni un degenerado ni un hombre ni una mujer, soy Dani, Dani Romaña y solo quiero ser feliz”, termina el joven con los ojos vidriosos.

⭐⭐⭐⭐ No os perdáis el emotivo alegato de Dani sobre las personas no binarias y de género fluido.#4estrellashttps://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/Sm2vQx1oYW — La 1 (@La1_tve) August 8, 2023

Aplausos para TVE por su ejemplo de servicio público

Tras esta escena, las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo y aplausos hacia TVE. “Ha costado, pero por fin una serie española no ridiculiza a una persona no binaria en una cadena generalista", "De nuevo, la tele pública por delante”, “Orgullo de televisión pública”, y multitud de mensajes similares.

Esperemos que la lección de Dani en '4 Estrellas', sea el detonante que haya abierto la veda para visibilizar al género no binario en las ficciones. Lo que es indiscutible es que el servicio de TVE ha hecho justicia a su labor pública.

