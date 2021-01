Las temporadas 3 y 4 de ‘Barry’ ya están escritas y listas para ser rodadas

Con dos temporadas emitidas hasta la fecha, Barry se ha convertido en una de las series estrella de HBO, encandilando a la crítica con su impactante mezcla entre comedia y drama criminal. Todos los elogios cosechados han desembocado en múltiples nominaciones para los premios, habiendo ganado Bill Hader (que también es su guionista y cocreador junto a Alec Berg) el Emmy a Mejor actor en serie de comedia el año pasado. HBO tiene una gran confianza en la ficción, algo que no ha facilitado sin embargo que el rodaje de su tercera temporada siga adelante por el momento.

Hader y su equipo tenían previsto rodar los nuevos episodios a lo largo de 2020, con el posible propósito de estrenarlos este año. La crisis del coronavirus no lo ha hecho posible, pero el descanso provocado por esta no ha contribuido a que los guionistas se estén quietos. De hecho, tal y como Hader contaba recientemente en el programa de Seth Meyers, sus colaboradores no han dejado de trabajar, y como resultado ya están escritas tanto la temporada 3 como la temporada 4… y eso que esta última aún no ha sido confirmada por HBO.

“Cuando vino el confinamiento en marzo estábamos a una semana de empezar a rodar”, explicaba Hader. “La última vez que me senté en una habitación con mucha gente fue en la lectura de guion de los episodios 1 y 2 de la tercera temporada, y en este tiempo hemos podido escribir la temporada 4. Solo estamos esperando a ver cuándo podemos volver a rodar”. Una vez puedan volver al set no es nada descabellado que HBO anuncie la renovación de Barry por más temporadas, aunque por el momento no se sabe cuándo tendrá lugar el regreso de este asesino a sueldo depresivo que toma clases de interpretación.