Las series más nominadas a los Emmy 2021

En los últimos años, la televisión ha dejado paso a las plataformas de video on demand, quienes copan el grueso de series de mayor audiencia y colonizan la temporada de premios. Los Emmy 2021 han reconocido en esta 73ª edición la labor incontestable de algunas de estas producciones, que han causado que Netflix, HBO o Hulu sean servicios habituales en todos los hogares.

De esta forma, las categorías de los premios de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos han concentrado un mayor número de nominaciones en algunas de las series del momento, a falta de conocer qué sucede finalmente la madrugada del 19 al 20 de septiembre.

The Crown (24 nominaciones)

La realeza británica ha conquistado a los suscriptores de la plataforma Netflix, quienes podían disfrutar en su cuarta temporada con algunos de los capítulos más cautivadores de la Historia del Reino Unido: de la llegada de Lady Di al Palacio de Buckingham al Gobierno de Margaret Thatcher. No es de extrañar que la serie se haya convertido de nuevo en una de las más nominadas en los Emmy, incluyendo su mención a las interpretaciones memorables de Olivia Colman, Helena Bonham Carter, Emma Corrin o Josh O'Connor, entre otros. En la entrega de los Emmy creativos y técnicos, la serie creada por Peter Morgan obtenía cuatro galardones.

'The Crown' Cinemanía

The Mandalorian (24 nominaciones)

Empatada en el mismo número de nominaciones que The Crown, la serie del mandaloriano de Disney+ ha hecho que Pedro Pascal y Baby Yoda sean dos imprescindibles de la pequeña pantalla. La segunda temporada de la ficción continuaba abordando las empresas intergalácticas de los dos personajes del universo Star Wars. Con grandes efectos especiales y tramas repletas de acción, The Mandalorian ha logrado tener un gran hueco en los Emmy 2021. En los galardones creativos entregados antes, la producción conseguía siete de estos reconocimientos.

'The Mandalorian' Cinemanía

Bruja Escarlata y Visión (23 nominaciones)

Con tan solo una nominación menos que The Mandalorian, Disney+ también posiciona su primera serie del Universo Cinematográfico de Marvel entre las ficciones con mayor presencia en los Emmy. Elizabeth Olsen y Paul Bettany cautivaban en esta creativa serie, donde la construcción espaciotemporal y el formato sitcom a través de las décadas atraía a crítica y público. En la entrega de los Emmy técnicos, Bruja Escarlata y Visión se quedaba con tres reconocimientos, incluido el de mejor canción por Agatha All Along.

'Bruja escarlata y Visión' Cinemanía

El cuento de la criada (21 nominaciones)

Aunque aquí la serie nos llegaba a través de HBO España, la ficción procedente de Hulu ha provocado que la plataforma, perteneciente a la compañía Disney, también encuentre su propio lugar en las nominaciones. La lucha contra el poder de June Osborne (Elisabeth Moss) contra la República de Gilead, en el universo distópico creado por la novelista Margaret Atwood, podría convertirse en una de las grandes ganadoras de la 73ª edición.

'El cuento de la criada' Cinemanía

Ted Lasso (20 nominaciones)

Jason Sudeikis es uno de los hombres del momento tras introducirse en la piel del entrenador de fútbol Ted Lasso. La comedia de Apple TV+, creada por el propio Sudeikis junto a Bill Lawrence (Scrubs), Brendan Hunt y Joe Kelly (Ben 10), nos ha trasladado a la divertida mudanza del protagonista a la liga inglesa, que despertaba el recelo de aficionados y jugadores. La serie conseguía tres premios Emmy técnicos, entre estos uno merecidísimo a su reparto al completo.

'Ted Lasso' Cinemanía

