Las series de televisión más buscadas en Google España durante 2021

Puede que hoy en día todo el mundo esté hablando de Succession, o al menos esa impresión te dé dentro de tu círculo de amistades más próximo, pero cuando se trata de averiguar qué series han tenido de verdad un seguimiento masivo el título de HBO no tiene nada que hacer frente a auténticas bestias de audiencia.

Como cada año, Google ha publicado los resultados de su top de búsquedas durante los últimos 12 meses, ordenando en útiles ránkings por categorías y territorios geográficos las cuestiones que más interés o curiosidad han suscitado entre los internautas. En el apartado de las series de televisión, que el buscador categoriza en la misma etiqueta que las películas y los programas de televisión en los datos que ofrece sobre nuestro país, las preferencias están bien claras.

La turca Love Is in the Air (tercer puesto), la coreana El juego del calamar (quinto puesto) y la estadounidense Los Bridgerton (noveno puesto) son las tres series de ficción que se han colado en el top 10 de búsquedas en Google España sobre contenidos de entretenimiento durante 2021.

La pasión por la ficción turca es uno de los fenómenos de consumo audiovisual más pujantes en nuestro país desde hace años. Love Is in the Air, un atormentado romance atravesado por luchas de poder entre una estudiante (Hande Erçel) y un adinerado empresario (Kerem Bürsin) fue la gran apuesta de Mediaset para luchar contra Atresmedia en un terreno que dominó el año anterior con Madre.

El juego del calamar no necesita presentación. La violenta serie coreana en la que un grupo de concursantes se dejan la vida en juegos infantiles letales para aspirar a un premio millonario que les permita pagar sus deudas ha sido el gran fenómeno global de Netflix este año. Su serie más vista, precisamente justo por delante de Los Bridgerton, la producción de época de Shonda Rhimes.

El resto de puestos del ranking lo ocupan concursos y realities como Mask Singer, La isla de las tentaciones o Supervivientes, que queda la segunda. La campeona de la categoría ha sido la plataforma de vídeos online TokyVideo, precisamente muy usada para ver teleseries turcas.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.