Las respuestas al misterio de '1899' se esconden a simple vista, confiesan los creadores de la serie

[Esta noticia contiene spoilers de la serie 1899]

Después de los diversos rumores que relacionaron la serie 1899 con el Triángulo de las Bermudas, la serie sorprendía con su giro de guion final y su salto al espacio exterior, donde nos encontrábamos ante una simulación. Un hecho impactante, del que en verdad ya encontrábamos pistas desde el primer episodio de la serie, y podría habernos desvelado claves del futuro de los pasajeros del Kerberos, como confiesa la propia cocreadora de la serie, Jantje Friese.

"Desde Dark, creemos realmente que la audiencia es inteligente y puede divertirse con los rompecabezas. Así que no queremos tratarlos como tontos. Preferimos situar un engaño frente a ellos, mostrándoles que, por su puesto, es un truco. Solo que todavía no has averiguado qué truco es", ha señalado Friese, quien ha desarrollado la serie junto a Baran bo Odar.

De hecho, el primer episodio de la serie ya dejaba un hecho evidente sobre la simulación ante la que nos encontrábamos. "Ahora puedo hacer spoilers. En el primer episodio, cuando todos están levantando su taza al mismo tiempo, añadimos un glitch [error digital puntual]. Ling Yi (Isabella Wei) tiene un glitch en su brazo, por lo que queda claro que estamos ante algo digital. Lo pusimos por todos lados, pero nadie lo veía todavía", ha señalado, por su parte, Baran bo Odar.

Otras de las pistas evidentes nacían en base a las cámaras que aparecían al final de los créditos del episodio 2, donde los personajes aparecían en una pared repletas de pantallas en un lugar secreto. Un hecho bastante extraño si tenemos en cuanto el año en el que se ambientaba la trama del barco Kerberos y la aparición de estas cámaras. Una contradicción temporal.

Teniendo en cuenta este hecho la falta de explicación de los triángulos (relacionados con los símbolos alquímicos) y cosas tan marcianas como la nave espacial, la serie podría haber situado muchas más pistas ante nosotros sin que nos diéramos cuenta. Un juego maestro para desafiar al espectador y que tan solo los más avispados conseguirán resolver con el devenir de la historia. Es tiempo de que las teorías proliferen.

