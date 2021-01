Las “pausas publicitarias” de ‘Bruja Escarlata y Visión’ son más importantes de lo que crees

Este viernes se estrenaron en Disney+ los dos primeros episodios de Bruja Escarlata y Visión, confirmando a sus espectadores que los avances no mentían: la serie con la que el MCU inaugura su división destinada al streaming es rara. Muy rara. Lo que no quita, claro, que este cuidadoso homenaje a la sitcom clásica sea extremadamente divertido y que los diálogos que interpretan Elizabeth Olsen y Paul Bettany sean mucho más encantadores gracias a la magia de las risas enlatadas. Sin embargo, todo este festival del humor vintage oculta un inquietante secreto que apenas hemos podido entrever en estos capítulos: ¿cómo ha vuelto a la vida Visión tras lo ocurrido en Vengadores: Infinity War? ¿Cómo han quedado atrapados en este mundo?

La tanda inicial de Bruja Escarlata y Visión no ha sido demasiado generosa en cuanto a las respuestas, pero sí en la entrega de pistas. Hay múltiples elementos cercando las desventuras de Wanda y Visión que nos remiten a una solución muy compleja; solución que Kevin Feige (director creativo de Marvel) no ha querido desvelar, pero sí darnos una valiosa pista. Y es que las pausas publicitarias que ya han tenido lugar en estos dos episodios no solo obedecen a esta recreación de los años 50 televisivos; también suponen “otro nivel” de todas las incógnitas que rodean la serie. “El formato comenzó como una idea divertida, pero rápidamente lo fuimos vinculando a algo más grande”, le contaba a TV Line.

“Algo que tiene el logotipo de Stark Industries es misterioso e intrigante si no sabes nada de ello. Si conoces el mundo y el universo, y particularmente la historia de Wanda, es posible que ya tengas alguna pista”, proseguía Feige en referencia a uno de los anuncios que ya hemos podido ver. Los cortes publicitarios de Bruja Escarlata y Visión de momento nos han mostrado una tostadora Toastmate 2000 desarrollada por Stark Industries (liderada en aquel entonces por Howard Stark, padre de Tony) y un reloj Strucker Swiss que supone un claro guiño al Barón Strucker, miembro de H.Y.D.R.A. que apareciera al comienzo de Vengadores: La era de Ultrón y que tiene una estrecha relación con Wanda.

Por todo ello, Bruja Escarlata y Visión nos exige algo más que la identificación de los referentes que maneja (ya sea I Love Lucy o Embrujada), entregando muy posiblemente una historia clave para la futura continuidad de Marvel. Y es que no hay más que recordar que ya está confirmado el regreso de Elizabeth Olsen como Wanda en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que dirigida por Sam Raimi se estrenaría en marzo de 2022.